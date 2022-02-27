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Категория
Общество
Дата публикации

На границе с Венгрией два КПП перешли на круглосуточный режим работы

На границе с Венгрией два КПП перешли на круглосуточный режим работы
Фото: пресс-центр ГПСУ

На границе с Венгрией меняется режим функционирования пунктов пропуска “Звонковое” и "Косино".

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), оформление людей и транспорта в этих пунктах пропуска будет производиться круглосуточно.

В Госпогранслужбе напомнили, , что граждане, пересекающие границу на авто, должны иметь полис страхования – "зеленую карту".

"Зеленая карта" – это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.

В ГПСУ просят учесть указанную информацию при планировании зарубежных поездок.

Ранее вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что в случае военного вторжения России в Украину на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины.

24 февраля в 5 часов в Украине началась война. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

Автор:
Дмитрий Нарожный