В Польше ожидают миллион беженцев из Украины в случае вторжения России

Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что в случае военного вторжения России в Украину на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на слова Мацея Вонсика в эфире "TV Republica".

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", - сказал Вонсик.

Вице-министр внутренних дел пояснил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.

"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом худшем сценарии могут появиться на нашей восточной границе", – заявил Вонсик.

Мацей Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.

"По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - заявил замглавы МВД.

Он также призвал не поддаваться истерическим и паническим настроениям.

"У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может обернуться против него со стороны китайских властей", - подытожил Мацей Вонсик.

Напомним, Польша начала строительство забора на границе с Беларусью. Причиной этому послужил беспрецедентный миграционный кризис, с которым страна столкнулась в конце 2021 года.

Напомним, что обострение миграционного кризиса на восточной границе ЕС произошло в начале ноября с прибытием в район КПП "Брузги" в Гродненской области Беларуси организованной группы из нескольких тысяч мигрантов. Большинство из них оказались иракскими курдами.

Польша в ответ стянула к границе масштабные силы, пытаясь противостоять попыткам мигрантов прорваться на ее территорию. При этом, судя по многочисленным фото- и видеоматериалам, действия толп мигрантов непосредственно координировались присутствовавшими на месте белорусскими силовиками. Позже они позволили мигрантам захватить сам КПП "Брузги", с которого атаковали польских силовиков камнями и другими предметами, но вскоре, учитывая дальнейшее похолодание, переселили мигрантов в расположенный неподалеку логистический склад.

Хотя прямое противостояние на белорусско-польской границе сошло на нет, масштабы наплыва мигрантов ослабли, а Ирак принялся массово вывозить своих граждан из Беларуси, Польша до сих пор ежедневно фиксирует попытки мигрантов пробраться на ее территорию. Так, 26 января, через границу попытались пробраться 22 человека.