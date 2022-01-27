Польша начала строительство забора на границе с Беларусью

Пограничная служба Польши передала подрядчикам земельные участки для возведения физического барьера на границе этой страны с Беларусью. Как говорится в сообщении ведомства, это крупнейшая инвестиция в строительство в его истории.

Длина барьера составляет 186 км, а стоимость его строительства - 1,6 млрд злотых (на сегодня это эквивалентно 11,3 млрд грн).

Строительство будет вестись параллельно на четырех участках. В частности, два из них (длиной 54,82 км и 50,73 км) отдали компании Budimex, а еще два (36,70 км и 43,97 км) - консорциуму компаний Unibep и Budrex. Работы будут вестись в три смены на каждом из участков.

Высота барьера составит 5,5 метра, в том числе высота стальных опор - 5 метров (сверху еще разместят колючую проволоку). При строительстве забора будет использовано более 50 тысяч тонн стали, он будет состоять из более 40 тысяч пролетов.

Всего на выполнение всех работ было заключено договоров на сумму более 1,23 млрд злотых (8,7 млрд грн). Эти средства пойдут на изготовление стальных пролетов (более 589 млн злотых) и на сами строительные работы (более 644 млн). В дальнейшем границу оборудуют камерами и датчиками движения по всей всей протяженности.

Причиной же для решения о строительстве забора с польской стороны белорусско-польской границы послужил беспрецедентный миграционный кризис, с которым страна столкнулась в конце 2021 года.

Напомним, что обострение миграционного кризиса на восточной границе ЕС произошло в начале ноября с прибытием в район КПП "Брузги" в Гродненской области Беларуси организованной группы из нескольких тысяч мигрантов. Большинство из них оказались иракскими курдами.

Польша в ответ стянула к границе масштабные силы, пытаясь противостоять попыткам мигрантов прорваться на ее территорию. При этом, судя по многочисленным фото- и видеоматериалам, действия толп мигрантов непосредственно координировались присутствовавшими на месте белорусскими силовиками. Позже они позволили мигрантам захватить сам КПП "Брузги", с которого атаковали польских силовиков камнями и другими предметами, но вскоре, учитывая дальнейшее похолодание, переселили мигрантов в расположенный неподалеку логистический склад.

Хотя прямое противостояние на белорусско-польской границе сошло на нет, масштабы наплыва мигрантов ослабли, а Ирак принялся массово вывозить своих граждан из Беларуси, Польша до сих пор ежедневно фиксирует попытки мигрантов пробраться на ее территорию. В частности, за предыдущий день, 26 января, через границу попытались пробраться 22 человека.

Ранее с массовым наплывом мигрантов со стороны Беларуси столкнулась и соседняя Литва, однако единовременных попыток тысяч иностранцев прорвать границу там все же не наблюдалось. По данным литовских властей, большинство мигрантов, нелегально попавших в 2021 году в страну, также составляли граждане Ирака.

В конце сентября Литва начала ограждаться от Беларуси колючей проволокой. Причем часть проволоки для этой цели предоставила Украина в качестве гуманитарной помощи. По состоянию на конец декабря на важнейших участках границы с Беларусью Литва обустроила более 140 км заграждения из колючей проволоки.