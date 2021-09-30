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В мире вчера, 17:24

Литва начала ограждаться от Беларуси колючей проволокой

Строительство ограждения от нелегальных мигрантов будет стоить до 152 млн евро

КПП "Привалка" на белорусско-литовской границе. Фото: Depositphotos КПП "Привалка" на белорусско-литовской границе. Фото: Depositphotos
КПП "Привалка" на белорусско-литовской границе. Фото: Depositphotos

В Литве началось строительство забора с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы предотвратить въезд нелегальных мигрантов в Европейский Союз.

Об этом говорится в заявлении на сайте литовского правительства.

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На первом этапе забор начали строить на участке границы неподалеку от курортного города Друскининкай.

Кроме этого, подготовительная работа ведется и на других участках.

"После установления проволоки на наиболее важных участках границы начнется установка сегментов ограждения. Планируется, что первые сегменты будут доставлены к границе в октябре, а этап строительства пройдет в ноябре и декабре", — говорится в заявлении.

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Первый этап предусматривает установление физического барьера на участке границы протяженностью около 100 километров до конца апреля следующего года. Общая высота ограждения составит примерно 4 метра.

На втором этапе построят барьер протяженностью около 400 км, эти работы намерены выполнить работы до сентября следующего года. Строительство будет стоить до 152 млн евро.

Напомним, что часть колючей проволоки предоставила Литве Украина в качестве гуманитарной помощи. Первая партия в 38 тонн была отправлена в августе.

Источник фото: Depositphotos

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