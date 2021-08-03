Зеленский распорядился выделить Литве колючую проволоку для защиты от потока мигрантов

Президент Владимир Зеленский распорядился предоставить гуманитарную помощь Литве в обустройстве границы для преодоления последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в связи со стремительным увеличением количества нелегальных мигрантов, следующих с территории Беларуси.

Об этом говорится в указе главы государства №341 от 2 августа. Соответствующее поручение глава дал Кабинету министров.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что гуманитарная помощь Литве будет заключаться в предоставлении колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.

Отметим, что 13 июля парламент Литвы признал поток иностранных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а самих мигрантов призвал трактовать как участников агрессии и по возможности отправлять обратно в страны их происхождения. До этого власти Литвы заявили, что были вынуждены привлечь армию для сдерживания потока мигрантов.

Служба охраны государственной границы Литвы собирается возвести по всей длине границы с Беларусью протяженностью 508 км четырехметровую стену из металлической сварной стержневой сетки, по верху которой будет натянута колючая проволока.

При этом в стране в июле свои запасы колючей проволоки закончились, после чего о готовности предоставить 100 км такого заграждения заявила Эстония.

В свою очередь в Беларуси официально признают, что намеренно ослабили контроль на линии границы в ответ на санкции Евросоюза, чтобы мигранты в итоге хлынули в максимально недружественную Беларуси на сегодняшний день Литву.

По последним на сегодня данным, публиковавшимся на сайте Службы охраны государственной границы Литвы еще 29 июля, на тот момент с начала года в эту страну прибыло 3145 нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Из них 2005 оказались гражданами Ирака, 191 — Конго, 129 — Камеруна, 84 — Сирии, 83 — России, 81 — Ирана, 79 — Гвинеи, 77 — Афганистана.