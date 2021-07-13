Парламент Литвы признал поток иностранных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией

Сейм Литвы принял резолюцию, которой признал возросшую нелегальную миграцию через Беларусь гибридной агрессией. Как передает "Интерфакс", в документе констатируется, что организованные потоки нелегально пересекающих границу иностранцев из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве.

За документ проголосовали 56 депутатов, против были два парламентария, а 24 парламентария воздержались. За резолюцию голосовали правящие фракции, воздержался оппозиционный "Союз крестьян и зеленых".

В принятой парламентом резолюции выражается обеспокоенность, что "эта гибридная агрессия может развиваться, использоваться и стать основой для угроз нового характера в контексте широкомасштабных военных учений "Запад".

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Поэтому правительству предлагается для усиления охраны государственной границы и для охраны госграницы на участке границы с Беларусью привлечь армию, а также по всему периметру этой границы в максимально короткие сроки установить физическое заграждение.

Организаторы потоков нелегальной миграции, включая белорусских физических и юридических лиц, по мнению литовских депутатов, должны быть привлечены к ответственности, в отношении них предлагается применять национальные санкции и санкции Евросоюза.

В резолюции предлагается трактовать иностранцев из третьих стран, нелегально пересекших границу Литвы и не имеющих документов (за исключением женщин с детьми, беременных, инвалидов и детей до 16 лет), пока не доказано иное, как вероятных активных участников гибридной атаки. Поэтому на них должны распространяться другие условия задержания и проживания.

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Кроме того, предлагается инициировать информационную кампанию в странах происхождения нелегальной миграции в целях сдерживания потенциальных мигрантов, а также добиваться возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

Парламент Литвы также обращается к странам-членам ЕС, Еврокомиссии и другим институциям с призывом проявить солидарность и предоставить Литве необходимую помощь в отражении гибридной агрессии.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали уже 1716 мигрантов, что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство их прибыло из стран Ближнего Востока и Африки. Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Накануне власти Литвы заявили, что были вынуждены привлечь армию для сдерживания потока мигрантов.

В Беларуси при этом официально признают, что намеренно ослабили контроль на линии границы в ответ на санкции Евросоюза.