Политика 50 минут назад

Кабмин предложил СНБО ввести санкции против белорусских чиновников

Украинское правительство решило отреагировать на "нарисованные" выборы и нарушение прав человека в соседней стране

Александр Лукашенко. Фото: Depositphotos Александр Лукашенко. Фото: Depositphotos
Александр Лукашенко. Фото: Depositphotos

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Республики Беларусь.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло на заседании 7 июля, при этом список таких лиц пока неизвестен.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Данное решение связано с решениями Совета Европейского союза от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о применении санкций к физическим лицам, названным причастными к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к нарушению прав человека в этой стране, в частности запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

Напомним, что соответствующий список в декабре 2020 года был расширен на 29 человек — до 88 имен.

Читайте также:
Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Отметим, что Украина, как и США и ЕС, не признают переизбрание Александра Лукашенко 9 августа 2020 года и его статус президента, считая его полномочия самовольно присвоенными, а прежние завершившимися 6 ноября 2020 года.

Напомним, что власти Беларуси после выборов заявили, что  Лукашенко, руководящий этой страной с 1994 года, был переизбран на шестой срок, набрав 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%, что кардинальным образом противоречило результатам с тех участков по всей стране, с которых их удалось получить наблюдателям.

Это вызвало самые масштабные в истории страны протесты, сопровождавшиеся систематическим применением чрезмерной силы со стороны белорусских силовиков не только к активным протестующим, но и к любым гражданам, заподозренным в нелояльности. Несмотря на затихание уличной протестной активности в стране, кампания по давлению на граждан в различных сферах жизни со стороны фактических властей продолжается до сих пор.

Читайте также:
Пауза без перспектив: как Беларусь стала еще одним недружественным соседом Украины

Отметим также, что нынешнее решение украинского правительства принято на следующий день после вынесения в Беларуси приговора к 14 годам тюрьмы экс-главе правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, собиравшемуся баллотироваться на президентских выборах в 2020 году, но получившему отказ в регистрации, задержанному по личному поручению Лукашенко и обвиненному в коррупции.

Напомним, что помимо персональных санкций, введенных осенью 2020 года, 24 июня Евросоюз ввел против Беларуси уже секторальные экономические санкции.

Тем временем в конце июня в Верховной Раде появился проект постановления о прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — Данилов
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — Данилов
Данилов: Украина не выдаст США своих граждан, но может ввести такие же санкции против них
Данилов: Украина не выдаст США своих граждан, но может ввести такие же санкции против них
Украина уже ввела санкции против 100 человек из санкционного списка США — Данилов
Украина уже ввела санкции против 100 человек из санкционного списка США — Данилов
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Хмельницкой области откроют завод по переработке кукурузы

  3. Власти Киева отсрочили введение штрафов за неоплату парковки до 16 июля

  4. Деньги со счетов должников автоматически списываться не будут — разъяснение Минюста

  5. "Новую почту" оштрафовали на 326 млн грн после жалобы клиента о повреждении посылки

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...