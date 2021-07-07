Кабмин предложил СНБО ввести санкции против белорусских чиновников

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Республики Беларусь.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло на заседании 7 июля, при этом список таких лиц пока неизвестен.

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Данное решение связано с решениями Совета Европейского союза от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о применении санкций к физическим лицам, названным причастными к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к нарушению прав человека в этой стране, в частности запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

Напомним, что соответствующий список в декабре 2020 года был расширен на 29 человек — до 88 имен.

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Отметим, что Украина, как и США и ЕС, не признают переизбрание Александра Лукашенко 9 августа 2020 года и его статус президента, считая его полномочия самовольно присвоенными, а прежние завершившимися 6 ноября 2020 года.

Напомним, что власти Беларуси после выборов заявили, что Лукашенко, руководящий этой страной с 1994 года, был переизбран на шестой срок, набрав 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%, что кардинальным образом противоречило результатам с тех участков по всей стране, с которых их удалось получить наблюдателям.

Это вызвало самые масштабные в истории страны протесты, сопровождавшиеся систематическим применением чрезмерной силы со стороны белорусских силовиков не только к активным протестующим, но и к любым гражданам, заподозренным в нелояльности. Несмотря на затихание уличной протестной активности в стране, кампания по давлению на граждан в различных сферах жизни со стороны фактических властей продолжается до сих пор.

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Отметим также, что нынешнее решение украинского правительства принято на следующий день после вынесения в Беларуси приговора к 14 годам тюрьмы экс-главе правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, собиравшемуся баллотироваться на президентских выборах в 2020 году, но получившему отказ в регистрации, задержанному по личному поручению Лукашенко и обвиненному в коррупции.

Напомним, что помимо персональных санкций, введенных осенью 2020 года, 24 июня Евросоюз ввел против Беларуси уже секторальные экономические санкции.

Тем временем в конце июня в Верховной Раде появился проект постановления о прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных.