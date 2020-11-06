Политика 60 минут назад

ЕС ввел санкции против Лукашенко и 14 белорусских чиновников

Белорусским силовикам запретили ездить в страны Евросоюза

Александр Лукашенко. Фото: Совет республики Нацсобрания Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Совет республики Нацсобрания Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: Совет республики Нацсобрания Беларуси

Европейский союз с 6 ноября ввел санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и помощника по вопросам нацбезопасности Виктора и еще 13 белорусских чиновников, предусматривающие запрет на посещение ЕС и заморозку европейских активов. Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале ЕС.

Среди фигурантов санкций — глава Комитета госбезопасности Иван Тертель, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, глава Следственного комитета Иван Носкевич, его заместители Сергей Аземша и Андрей Смаль, командующий спецподразделением "Альфа" Сергей Зубков, глава Госкомитета судебных экспертиз Алексей Волков и глава Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко.

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Кроме того, в списке руководитель аппарата администрации президента Игорь Сергеенко, замминистра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, бывший госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

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Напомним, что уже почти три месяца в Беларуси продолжается острый политический и правовой кризис, вызванный масштабным протестным движением из-за массового непризнания гражданами заявленного переизбрания президентом Лукашенко, причем проявления протеста представители властей пытаются подавить на всех уровнях.

Последние президентские выборы в стране прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80% голосов, однако его противники считают объявленные цифры не имеющими ничего общего с реальным голосованием, а победителем выборов считают Светлану Тихановскую, результатом которой ЦИК Беларуси назвал 10,1% голосов.

Украина присоединилась к позиции европейских стран, не признающих Лукашенко президентом. Его полномочия в рамках предыдущего срока закончились 5 ноября.

Отметим также, что на данном этапе Беларусь закрыла границы со всеми соседями, кроме России, под предлогом борьбы с распространением коронавируса.

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