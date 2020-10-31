Протесты в Беларуси: суд оштрафовал 75-летнюю женщину за бело-красный мармелад

В белорусском городе Жодино на 540 белорусских рублей (5 800 грн) оштрафовали 75-летнюю Ираиду Миско за участие в "незарегистрированных массовых акциях".

При этом на одном из фото, которое в суд направила милиция, женщина держит в руках бело-красно-белый мармелад, сообщает белорусское издание Ex-press.

Указано, что в суд передали шесть протоколов за участие в протестах. На одном из заседаний женщина рассказала, что она кандидат сельскохозяйственных наук и более 40 лет занималась наукой. После президентских выборов 9 августа она вышла на протест с бело-красно-белым флагом для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

В суде правоохранители предоставили фотографии и видео с Ираидой. На одном из снимков женщина держит бело-красно-белый мармелад.

"Это она так выражает протест. Зефиром", — заявил в суде капитан милиции Евгений Семашко.

В последствии суд обязал 75-летнюю женщину оплатить 540 белорусских рублей штрафа.

Также милиция заявила Миско, что у них "есть и другие протоколы". К ней домой уже приходили с обысками и изъяли компьютер.

Напомним, уже третий месяц в Беларуси продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым с большим отрывом якобы победил Александр Лукашенко.

Участники протестов, как и ряд стран Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Украина, не признают этих результатов. При этом протестующие в Беларуси призывают признать президентом оппозиционерку Светлану Тихановскую.

Традиционно, самые массовые протесты в Беларуси приходятся на воскресенье. Силовики разгоняют протестующих свето-шумовыми гранатами, водометами и резиновыми пулями. Многих участников акций задерживают за "нарушение общественного порядка".

Как сообщалось, 12 октября МВД Беларуси предупредило, что силовики смогут использовать боевое оружие против протестующих за якобы радикализацию митингов.

С 26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка после невыполнения президентом Лукашенко требований "Народного ультиматума" Светланы Тихановской. Она выдвинула три требования Лукашенко: объявить об отставке, прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В случае невыполнения этих требований протестующие планировали начать забастовку всех предприятий, блокирование всех дорог и устроить обвал продаж в государственных магазинах.