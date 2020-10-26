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В мире 1 час назад

На белорусских предприятиях начались массовые забастовки

В Беларуси истек срок ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко

Фото: TUT.BY Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY

В Беларуси начались забастовки на заводах, протестуют студенты. Как сообщает TUT.BY, ночью истек строк ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко.

По информации издания, Тихановская потребовала выпустить политзаключенных, а также остановить насилие и объявить новые президентские выборы.

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"Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается народная забастовка — следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам. Белорусы знают: 26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать" — заявила Тихановская.

После этого, 26 октября на белорусских предприятиях началась забастовка. В частности, на "Азоте " и "Химволокно" в Гродно, МЗКТ в Минске люди отказались приступить к работе.

Как сообщалось, "народный президент" Беларуси Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям с призывом до 25 октября перейти на сторону народа.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой, а с Украиной ее усилят.

После выборов и начала массовых протестов в Беларуси Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести перевыборы, на что в Минске отреагировали довольно нервно, а катализатором конфликта стало то, что Беларусь выдала "вагнеровцев" России, а не Украине.

Впоследствии Украина остановила все контакты с белорусскими властями. А Верховная Рада Украины поддержала позицию Евросоюза по выборам в Беларуси, признав их недемократическими, и заявила о готовности поддержать санкции против белорусских властей.

Белорусские же власти и сам Лукашенко обвиняют Украину, в частности, в том, что она "участвует в попытке США уничтожить белорусское государство". Например, Лукашенко назвал Украину сателлитом США.

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