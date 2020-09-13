Протесты в Беларуси: в Минске закрыли метро и отключили интернет (ВИДЕО)

13 сентября сотрудники силовых структур начали разгонять людей, которые идут на акцию протеста из разных районов Минска, сообщает Tut.by.

Как отмечают в издании, протестующим пытаются помешать собраться в центре города.

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Так, силовики пытались разогнать колонну из нескольких сотен человек на проспекте Дзержинского. Были задержаны более 20 человек — как мужчины, так и женщины.

В то же время список задержанных обновляется на сайте и в телеграм-канале лишенного аккредитации правозащитного центра "Вясна". Правозащитники собрали данные как минимум о 46 задержанных.

По информации "Нашей нивы", начались задержания на проспекте Победителей и улице Мельникайте.

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Закрыты восемь центральных станций метро, сообщает Tut.by.

В центре Минска отключили мобильный интернет, передает Kyky.org. Тем не менее протестующие продолжают собираться. По информации РБК, к стеле "Минск — город-герой" идут тысячи человек.

Кроме Минска акции протеста проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. Там на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, пишет Euroradio.

Напомним, что генеральная прокуратуры Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета, созданного оппозицией по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской для обеспечения проведения новых президентских выборов и законной передачи власти в стране.

Дело было открыто по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси — "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности".

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета — "попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями".

Члены совета, в свою очередь, заявляют, что уголовное дело в отношении их — политическое преследование и инструмент давления на гражданское общество.