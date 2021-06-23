Политика и экономика 30 минут назад

Верховной Раде предложили разорвать почти все дипломатические отношения Украины и Беларуси

Одним из поводов стало приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко боевиков с Донбасса в Минск

Фото: пресс-служба ВРУ Фото: пресс-служба ВРУ
Фото: пресс-служба ВРУ

Верховной Раде предложили прекратить любые дипломатические отношения Украины с Беларусью, помимо тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных.

Об этом говорится в проекте постановления №5674, текст которого появился на сайте парламента в среду, 23 июня.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В пояснительной записке отмечается, что "самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил боевикам ОРЛО приехать в Минск и допросить задержанного журналиста Протасевича относительно его возможного участия в боях на Донбассе".

"В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос формулировки решительной и четкой позиции украинского законодательного органа — Верховной Рады Украины — по результатам выборов президента Республики Беларусь, фактов преследований и насилия в отношении граждан Беларуси, фактов сотрудничества с террористическими организациями на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также потребность в усилении международного давления на должностных лиц Беларуси, причастных к искажению результатов выборов 9 августа 2020 года и системным и массовым нарушениям прав и свобод человека в связи с проведением выборов президента Беларуси", — говорится в документе.

Читайте также:
Пауза без перспектив: как Беларусь стала еще одним недружественным соседом Украины

Заявление предусматривает непризнание выборов президента Беларуси и осуждение сотрудничества с террористами ОРДЛО. Также народные депутаты из оппозиционных фракций парламента призвали демократические страны мира к продолжению и усилению политического и экономического давления на Беларусь и до введения персональных санкций в отношении должностных лиц Беларуси.

Напомним, что ранее Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против 78 физических и 8 юридических лиц Беларуси, среди которых члены семьи президента страны Александра Лукашенко.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Решение проблемы поборов с моряков блокируют Кисель и Негулевский — СМИ
Решение проблемы поборов с моряков блокируют Кисель и Негулевский — СМИ
Нардепы из "Слуги народа" хотят запретить украинским судам отменять санкции СНБО
Нардепы из "Слуги народа" хотят запретить украинским судам отменять санкции СНБО
Кабмин поддержал законопроект об электронных билетах в общественном транспорте
Кабмин поддержал законопроект об электронных билетах в общественном транспорте
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  2. Украина имеет самые высокие риски засухи среди всех стран мира — исследование

  3. Билеты на фестиваль Atlas Weekend будут продавать в виде NFT на новом маркетплейсе Binance

  4. В США популярные подержанные автомобили стали стоить дороже новых

  5. Что купить и посмотреть на "Книжном Арсенале-2021": ТОП-20 новинок, дискуссий и концертов

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...