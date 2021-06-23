Верховной Раде предложили разорвать почти все дипломатические отношения Украины и Беларуси

Верховной Раде предложили прекратить любые дипломатические отношения Украины с Беларусью, помимо тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных.

Об этом говорится в проекте постановления №5674, текст которого появился на сайте парламента в среду, 23 июня.

В пояснительной записке отмечается, что "самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил боевикам ОРЛО приехать в Минск и допросить задержанного журналиста Протасевича относительно его возможного участия в боях на Донбассе".

"В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос формулировки решительной и четкой позиции украинского законодательного органа — Верховной Рады Украины — по результатам выборов президента Республики Беларусь, фактов преследований и насилия в отношении граждан Беларуси, фактов сотрудничества с террористическими организациями на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также потребность в усилении международного давления на должностных лиц Беларуси, причастных к искажению результатов выборов 9 августа 2020 года и системным и массовым нарушениям прав и свобод человека в связи с проведением выборов президента Беларуси", — говорится в документе.

Заявление предусматривает непризнание выборов президента Беларуси и осуждение сотрудничества с террористами ОРДЛО. Также народные депутаты из оппозиционных фракций парламента призвали демократические страны мира к продолжению и усилению политического и экономического давления на Беларусь и до введения персональных санкций в отношении должностных лиц Беларуси.

Напомним, что ранее Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против 78 физических и 8 юридических лиц Беларуси, среди которых члены семьи президента страны Александра Лукашенко.