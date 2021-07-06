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В мире 1 час назад

Одного из главных оппонентов Лукашенко отправили в тюрьму на 14 лет

Бывшего банкира Виктора Бабарико обвиняют в коррупции и должностных преступлениях

Виктор Бабарико. Фото: Facebook Виктор Бабарико. Фото: Facebook
Виктор Бабарико. Фото: Facebook

Экс-главу правления Белгазпромбанка и одного из главных оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Верховный суд огласил приговор сегодня, передает БЕЛТА.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере пяти тысяч базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет", — заявил судья Игорь Любовицкий.

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Как сообщалось ранее, в июле 2020 года Центральная избирательная комиссия Беларуси отказалась регистрировать экс-банкира Виктора Бабарико, который находится в СИЗО (следственный изолятор. — Delo.ua) из-за обвинений в коррупции, кандидатом на президентских выборах 9 августа 2020 года.

Причиной такого решения председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина указала "несоответствие декларации о доходах и помощь иностранных государств и организаций в финансировании кампании".

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Напомним, Виктор Бабарико до мая 2020 года возглавлял Белгазпромбанк, белорусскую дочку Газпромбанка, который, в свою очередь, принадлежит российскому "Газпрому".

Свою должность Бабарико покинул после объявления о намерении принять участие в президентских выборах в Беларуси. Сразу после этого правоохранители начали оказывать давление на банк, в частности, проводить обыски.

После этого действующий президент страны Александр Лукашенко обвинил Бабарико в коррупции. 18 июня он и его сын Эдуард были задержаны.

Как заявил позднее Лукашенко, Бабарико задержали по его поручению.

 

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