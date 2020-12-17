Политика 50 минут назад

ЕС расширил санкции против Беларуси, дополнив предприятиями оборонки и 29 чиновниками

Всего теперь под европейскими санкциями 88 представителей белорусских властей и 7 юрлиц

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Европейский союз 17 декабря утвердил третий пакет санкций против Беларуси, касающийся 29 человек и нескольких заводов. Об этом говорится в сообщении на сайте совета ЕС.

"В ответ на жестокость белорусских властей и в поддержку демократических прав белорусского народа Совет сегодня принял решение утвердить 36 дополнительных пунктов. Эти санкции направлены против высокопоставленных должностных лиц, ответственных за продолжающиеся жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов. Они также нацелены на экономические субъекты, видных бизнесменов и компании, получающих выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его", — отмечается в нем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отмечается, что решение призвано "дать мощный сигнал" ответственным политическим и экономическим субъектам, что "их поддержка режима обходится дорого".

Читайте также:
Почти 10% украинцев считают событием года выборы в Беларуси, 5% — войну в Карабахе

Ограничительные меры включают запрет данным лицам въезжать в ЕС или проезжать через него транзитом, а также замораживание их активов в ЕС. Кроме того, гражданам и компаниям в самом ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в решении лицам и организациям.

В списке попавших под санкции — бывший мэр Минска, а с сентября вице-премьер-министр Анатолий Сивак, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан. Также в список попали главы Гродненской области Владимир Караник и Минской области Александр Турчим.

В списке теперь значатся и министр информации Игорь Луцкий, советник-посланник посольства Беларуси в России и экс-первый замминистра информации Павел Легкий, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт (его жена и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт вошла в санкционный список ранее).

Читайте также:
Беларусь закрыла наземные границы на выезд

Кроме того, под санкции попали двое бизнесменов, которых связывают с Лукашенко — Николай Воробей с активами в сфере торговли нефтепродуктами и Александр Шакутин, являющийся председателем совета директоров и главным акционером холдинга "Амкодор".

В список включены и судьи, представители Комитета государственного контроля Беларуси, а также структур Министерства внутренних дел, включая первого замкомандующего внутренними войсками Игоря Бурмистрова.

Семь юрлиц, попавших под санкции — это танкоремонтное предприятие "140 ремонтный завод" (Борисов), разработчик автоматизированных систем управления и электроники "Агат — электромеханический завод" (Минск),
Минский завод колесных тягачей, ЗАО "Белтехэкспорт", а также Главное хозяйственное управление Управления делами президента Беларуси, крупный частный застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис".

Читайте также:
БелАЭС остановили

Таким образом, всего теперь под санкциями 88 представителей белорусских властей и аффилированных с властями лиц.

В первом пакете санкций, принятом ЕС 2 октября, значились 44 фамилии — силовиков (представителей МВД и КГБ Беларуси), а также членов Центральной избирательной комиссии.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября, когда закончился предыдущий и последний, как считает ЕС, срок президентских полномочий Лукашенко. Тогда были введены ограничения в отношении него самого и еще 14 высокопоставленных чиновников, в том числе его сына и помощника Виктора Лукашенко.

Читайте также:
Тихановская готовит визит в Украину

Отметим, что в начале декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "пока" выступает против введения Украиной экономических санкций против Беларуси.

Меж тем в конце ноября Украина ввела спецпошлину на стальные прутки из Беларуси в ответ на "дискриминационные меры" в отношении украинских производителей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Абрамовского уговорили остаться министром экологии
Абрамовского уговорили остаться министром экологии
Рада назначила Шкарлета министром образования
Рада назначила Шкарлета министром образования
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Одесской области четырех полицейских будут судить за пытки на территории больницы

  3. В Кременчуге поймали кибермошенника, обобравшего людей на 1 млн грн через онлайн-банкинг

  4. Украина требует от Боснии объяснить происхождение подаренной Лаврову "иконы из Луганска"

  5. SWEET.TV провів "Битву блогерів", щоб допомогти українському кіно

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...