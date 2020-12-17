ЕС расширил санкции против Беларуси, дополнив предприятиями оборонки и 29 чиновниками

Европейский союз 17 декабря утвердил третий пакет санкций против Беларуси, касающийся 29 человек и нескольких заводов. Об этом говорится в сообщении на сайте совета ЕС.

"В ответ на жестокость белорусских властей и в поддержку демократических прав белорусского народа Совет сегодня принял решение утвердить 36 дополнительных пунктов. Эти санкции направлены против высокопоставленных должностных лиц, ответственных за продолжающиеся жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов. Они также нацелены на экономические субъекты, видных бизнесменов и компании, получающих выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его", — отмечается в нем.

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Отмечается, что решение призвано "дать мощный сигнал" ответственным политическим и экономическим субъектам, что "их поддержка режима обходится дорого".

Ограничительные меры включают запрет данным лицам въезжать в ЕС или проезжать через него транзитом, а также замораживание их активов в ЕС. Кроме того, гражданам и компаниям в самом ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в решении лицам и организациям.

В списке попавших под санкции — бывший мэр Минска, а с сентября вице-премьер-министр Анатолий Сивак, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан. Также в список попали главы Гродненской области Владимир Караник и Минской области Александр Турчим.

В списке теперь значатся и министр информации Игорь Луцкий, советник-посланник посольства Беларуси в России и экс-первый замминистра информации Павел Легкий, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт (его жена и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт вошла в санкционный список ранее).

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Кроме того, под санкции попали двое бизнесменов, которых связывают с Лукашенко — Николай Воробей с активами в сфере торговли нефтепродуктами и Александр Шакутин, являющийся председателем совета директоров и главным акционером холдинга "Амкодор".

В список включены и судьи, представители Комитета государственного контроля Беларуси, а также структур Министерства внутренних дел, включая первого замкомандующего внутренними войсками Игоря Бурмистрова.

Семь юрлиц, попавших под санкции — это танкоремонтное предприятие "140 ремонтный завод" (Борисов), разработчик автоматизированных систем управления и электроники "Агат — электромеханический завод" (Минск),

Минский завод колесных тягачей, ЗАО "Белтехэкспорт", а также Главное хозяйственное управление Управления делами президента Беларуси, крупный частный застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис".

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Таким образом, всего теперь под санкциями 88 представителей белорусских властей и аффилированных с властями лиц.

В первом пакете санкций, принятом ЕС 2 октября, значились 44 фамилии — силовиков (представителей МВД и КГБ Беларуси), а также членов Центральной избирательной комиссии.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября, когда закончился предыдущий и последний, как считает ЕС, срок президентских полномочий Лукашенко. Тогда были введены ограничения в отношении него самого и еще 14 высокопоставленных чиновников, в том числе его сына и помощника Виктора Лукашенко.

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Отметим, что в начале декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "пока" выступает против введения Украиной экономических санкций против Беларуси.

Меж тем в конце ноября Украина ввела спецпошлину на стальные прутки из Беларуси в ответ на "дискриминационные меры" в отношении украинских производителей.