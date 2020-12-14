Протесты в Беларуси: в Минске разогнали акцию пенсионеров, задержав ее участников (ВИДЕО)

В столице Беларуси Минске в понедельник, 14 декабря, силовики разогнали так называемый "Марш мудрости" с участием пенсионеров.

При этом были задержаны до сотни человек, сообщает белорусское издание Onliner.

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Указано, что пенсионеры вышли на традиционный марш против режима Александра Лукашенко. Они собирались возле Красного костела и на Привокзальной площади, в рамках марша была анонсирована и акция солидарности медиков.

Как отмечается, начало было запланировано на 14:00 по Минску, и на это время собралось около сотни пенсионеров.

"Однако, когда они стали водить хоровод вокруг елки, их начали задерживать", — говорится в сообщении.

По данным правозащитных организаций, всего 14 декабря в Минске задержали около 70-80 человек.

Известно, что на протестах в Минске 13 декабря за несанкционированные акции и сопротивление милиции задержали более 300 человек.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончиться к весне.

"Я не могу предсказать будущее. Главное — это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает: это может произойти на следующей неделе", — сказала она.

"Народный президент" также подчеркнула, что стратегия оппозиции не меняется — это давление, переговоры и новые выборы.

Как сообщалось, Беларусь приостановила возможность выезда из страны через наземные пункты пропуска своих граждан, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в ней.