Протесты в Беларуси: в Минске разогнали акцию пенсионеров, задержав ее участников (ВИДЕО)

В столице Беларуси Минске в понедельник, 14 декабря, силовики разогнали так называемый "Марш мудрости" с участием пенсионеров.
При этом были задержаны до сотни человек, сообщает белорусское издание Onliner.
Указано, что пенсионеры вышли на традиционный марш против режима Александра Лукашенко. Они собирались возле Красного костела и на Привокзальной площади, в рамках марша была анонсирована и акция солидарности медиков.
Как отмечается, начало было запланировано на 14:00 по Минску, и на это время собралось около сотни пенсионеров.
"Однако, когда они стали водить хоровод вокруг елки, их начали задерживать", — говорится в сообщении.
По данным правозащитных организаций, всего 14 декабря в Минске задержали около 70-80 человек.
Известно, что на протестах в Минске 13 декабря за несанкционированные акции и сопротивление милиции задержали более 300 человек.
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончиться к весне.
"Я не могу предсказать будущее. Главное — это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает: это может произойти на следующей неделе", — сказала она.
"Народный президент" также подчеркнула, что стратегия оппозиции не меняется — это давление, переговоры и новые выборы.
Как сообщалось, Беларусь приостановила возможность выезда из страны через наземные пункты пропуска своих граждан, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в ней.