Беларусь закрыла наземные границы на выезд

Беларусь приостановила возможность выезда из страны через наземные пункты пропуска своих граждан, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или проживание в ней.

Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси от 7 декабря, опубликованном 10 декабря. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации, то есть с 21 декабря. Решение власти объясняют необходимостью борьбы с коронавирусом.

Разрешение на выезд сможет выдаваться лишь в исключительных случаях "в целях обеспечения национальных интересов" по решению главы Государственного пограничного комитета.

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Ограничение не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международного транспорта, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных, а также лиц, едущих транзитом через Беларусь.

Также разрешен выезд граждан по извещению о тяжелой болезни или смерти близкого родственника или супруга, а также их сопровождающих. Кроме того, разрешено выезжать перевозящим стволовые клетки или органы для трансплантации.

Разрешат покинуть Беларусь и тем гражданам, кто имеет вид на жительство или трудовой договор в другой стране либо едет туда за получением образования или медицинской помощью (при предъявлении подтверждающих документов). Однако это будет разрешено не чаще одного раза в полгода.

Напомним, с 1 ноября Беларусь закрыла на въезд границы со всеми странами, кроме России, объясняя это также эпидемической ситуацией из-за пандемии Covid-19.

При этом в стране уже четыре месяца проходят протесты против руководства страной Александром Лукашенко, объявленного переизбранным на должность президента на выборах 9 августа. С 6 ноября, когда у него закончился срок президентских полномочий, Европейский союз ввел санкции против него и еще 14 белорусских чиновников, предусматривающие запрет на посещение ЕС и заморозку европейских активов.