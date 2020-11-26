Беларусь обещает санкции против Украины и требует защитить посольство от радикалов

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины и намерена принять адекватные меры в ответ на недружественные шаги украинской стороны. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает "Интерфакс-Запад".

"Мы выработали уже и примем соответствующие и адекватные меры. На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события", — сказал он.

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Министр пообещал не оставлять без ответа "ни одно из действий Украины, направленных против белорусского государства". Чиновник также прокомментировал то, что Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против его страны.

"В Киеве считают, что, вводя санкции из-за ужесточения взаимодействия со страной, они помогают народу Беларуси. Мы видим, что это абсолютно извращенная логика. И мы категорически не приветствуем такой подход", — добавил Макей.

По словам министра, Минск не может расценивать присоединение Украины к санкциям ЕС иначе как "абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси".

В свою очередь, Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что 26 ноября вызвало посла Украины Игоря Кизима и вручила ему ноту протеста. Ему выражена "крайняя озабоченность" из-за нереагирования украинских властей на акции под дипучреждениями Беларуси и игнорирования соответствующих запросов белорусской стороны.

"Белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине... Противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей", — заявили в ведомстве Макея.

Беларусь также ожидает реакции украинской стороны в связи с событиями, которые дипведомство расценивает как провокации в отношении почетного консульства Беларуси во Львове. Белорусский МИД исходит из того, что "акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы", получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание.

В министерстве через Кизима потребовали от Украины обеспечить на надлежащем уровне безопасность белорусской дипмиссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Напомним, что Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 20 ноября установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и ввела в ответ спецпошлину на импорт этой продукции.

Ранее фактический руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Киеве действует центр американских спецслужб.

С 6 ноября Европейский союз ввел санкции против него и еще 14 белорусских чиновников, предусматривающие запрет на посещение ЕС и заморозку европейских активов.