Лукашенко заявил, что хочет неконфликтного сотрудничества с западными странами

Беларусь заинтересована в неконфликтном сотрудничестве с другими странами — без политического давления.

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, 24 ноября, на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передает БелТА.

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По его словам, Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия в диалоге с партнерами.

"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что Евросоюз расширит санкции против Беларуси на компании и предпринимателей, которые поддерживают режим Лукашенко.

Кроме того, Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников. Также Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против белорусских чиновников.

В свою очередь власти Беларуси подготовили санкционный список против ЕС.

Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия.

В итоге, с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. При этом с самого утра понедельника силовики начали задержания и разгон протестующих. За первый день новой забастовки задержали более 300 человек.

Ранее Лукашенко заявил о новой тактике в отношении протестующих.

Также сообщалось, что Лукашенко решил снова вернуть в учреждения высшего образования студентов, которых отчислили за участие в акциях протеста.