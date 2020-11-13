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Протесты в Беларуси: Лукашенко решил снова вернуть в вузы отчисленных студентов

В парламенте Беларуси также предложили лишать гражданства за участие в экстремистской деятельности или причинение вреда интересам республики

Массовые протесты в Беларуси. Фото: Getty Images Массовые протесты в Беларуси. Фото: Getty Images
Массовые протесты в Беларуси. Фото: Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил снова вернуть в учреждения высшего образования студентов, которых отчислили за участие в акциях протеста.

Для этого он поручил белорусскому правительству разработать соответствующий механизм, заявил политик на встрече с журналистами, видео которого опубликовал приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

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Как утверждает президент, он якобы получает письма от родителей отчисленных студентов с просьбой вернуть их детей в вузы.

"Поэтому я поручил разработать механизм. Я поручил соответствующим должностным лицам, чиновникам, депутатам разработать механизм. Надо вернуться когда-нибудь к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. Образование получат и, возможно, одумаются", — отметил Лукашенко.

Кроме того, в парламенте Беларуси предложили лишать гражданства за участие в экстремистской деятельности или причинение вреда интересам республики.

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", — сообщила депутат нижней палаты парламента Беларуси Мария Василевич.

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В то же время в новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление".

Напомним, в конце сентября Лукашенко пригрозил студентам, которые принимают участие в акциях протеста, что им придется подтверждать свой диплом при трудоустройстве в этой стране.

Украина ранее присоединилась к позиции европейских стран, не признающих Лукашенко президентом. Его полномочия в рамках предыдущего срока закончились 5 ноября. 6 ноября Евросоюз в связи с этим ввел против Лукашенко и еще 14 высших белорусских чиновников санкции.

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