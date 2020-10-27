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Протесты в Беларуси: Лукашенко приказал отчислить студентов, участвующих в митингах

Власти Беларуси также намерены увольнять бастующих работников заводов и преподавателей вузов

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images Александр Лукашенко. Фото: Getty Images
Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал отчислять из вузов студентов, которые принимают участие в акциях протеста против него.

Об этом сообщает Telegram-канал Лукашенко, который транслирует видео с совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

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"Никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов, никого. Ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни здесь дорогу, по которой он будет двигаться. Не только он, но и дети. Не хотят работники работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят", — отметил президент.

"Студенты пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он теряет право быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены. То же самое и преподаватели. Их тоже единицы, но которые противно ведут себя в вузах", — добавил Лукашенко.

Он также заявил, что в течение последних нескольких дней митингующие перешли "красную линию" и их действия можно расценивать, как действия "организованных преступных групп с признаками терроризма".

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Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против Александра Лукашенко и за новые честные президентские выборы.

Протестующих регулярно задерживает милиция. По информации МВД Беларуси, 25 октября в ходе протестных акций задержали более 500 человек.

Как сообщалось, 13 октября оппозиционер Светлана Тихановская, которая находится в Литве, объявила Лукашенко ультиматум: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.

В ночь на 27 октября Тихановская призвала к забастовке — и в Беларуси начались забастовки на заводах и среди студентов.

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