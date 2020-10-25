Протесты в Беларуси: в Минске проходит 100-тысячный марш, слышны взрывы и выстрелы (ВИДЕО)

В центре Минска в воскресенье, 25 октября, проходит 100-тысячный марш несогласных с официальными результатами выборов президента Беларуси.

На видео, обнародованных с мест протестов, слышны мощные взрывы и выстрелы, сообщает ВВС News Украина.

В частности, видно, как светошумовые гранаты взрываются прямо среди толпы людей.

Белорусские медиа сообщают о массовых задержаниях и, по меньшей мере, одном раненом протестующем.

По данным оппозиции, в марше принимают участие около 100 тысяч человек. Указано, что люди взяли с собой на акцию пустые кастрюли и ложки. Идут по улицам, хлопая ими.

Как сообщается, с 12:00 в Минске плохо работает интернет. Также закрыты центральные станции Минского метрополитена.

Милиция перекрыла дороги, по улицам ходит ОМОН. Начались первые задержания, сообщают СМИ.

Кроме того, протесты проходят в это воскресенье и в Гродно, Новополоцке, Бресте и Витебске.

Напомним, 25 октября истекает срок "народного ультиматума", который выдвинула оппозиционная кандидат Светлана Тихановская президенту страны Александру Лукашенко.

Иначе с понедельника, как заявила Тихановская, начнется общенациональная забастовка, блокирование дорог и обвал продаж на предприятиях государственной торговли.

Среди требований в ультиматуме: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, прекращение насилия на улицах.