Украина осудила убийство жителя Минска из-за ленточек в национальных цветах

Украина осуждает убийство 31-летнего жителя Минска Романа Бондаренко, вышедшего накануне защитить от срывания неизвестными ленты в национальных бело-красно-белых белорусских цветах в одном из дворов города, ставшим одним из символов протестного движения против Александра Лукашенко. Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в своем Twitter.

"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, вызвавших смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, — осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа", — сказано в нем.

Отметим, что в рамках нынешнего политического противостояния между фактическими властями Беларуси и требующими смены власти жителями страны, которое идет уже более трех месяцев, сотрудники силовых органов и аффилированные с ними лица систематически уничтожают любые проявления бело-красно-белой символики, а ко всем заподозренным в одобрительном отношении к ней могут применять меры воздействия различной степени жестокости.

Одним из символических мест противостояния в Минске стал двор на улице Червякова, прозванный "площадью перемен", что отсылает к песне группы "Кино", которую включили в августе в одном из скверов белорусской столицы двое звукорежиссеров, попавших на это под политическое преследование и вынужденных затем эмигрировать из страны. Впоследствии на трансформаторной будке в упомянутом дворе появился мурал с их изображением, который неоднократно закрашивался коммунальщикам и восстанавливался снова неравнодушными гражданами.

В этом месте и произошло нападение на Бондаренко вечером 11 ноября, когда неизвестные принялись срезать бело-красно-белые ленты и снова закрашивать мурал на трансформаторной будке. Среди вышедших возмущенных местных жителей был и Бондаренко, которого неизвестные скрутили и уволокли в машину.

После пребывания в Центральном райотделе милиции минчанин был доставлен в больницу с рядом тяжелых травм, вследствие которых вечером 12 ноября он скончался.

В свою очередь, в Следственном комитете Беларуси заявили, что во дворе дома на улице Червякова в Минске 11 ноября произошла "драка между агрессивно настроенными местными жителями, которые вешают ленты, и лицами, которые их снимают". На месте силовики "обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения", который и был госпитализирован.

При этом, как сообщают белорусские СМИ, врачи больницы скорой помощи, куда попал Бондаренко, и медицинские документы эту информацию полностью опровергают.

Отметим также, что 13 ноября в Минске и других крупных городах Беларуси прошли акции в память об убитом.

Украина ранее присоединилась к позиции европейских стран, не признающих Лукашенко президентом. Его полномочия в рамках предыдущего срока закончились 5 ноября. 6 ноября Евросоюз в связи с этим ввел против Лукашенко и еще 14 высших белорусских чиновников санкции.