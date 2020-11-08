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Протесты в Беларуси: силовики массово "пакуют" людей, задержали уже более 400 (ВИДЕО)

8 ноября в Минске проходит "Марш народовластия"

Массовые протесты в Беларуси. Фото: Getty Images Массовые протесты в Беларуси. Фото: Getty Images
Массовые протесты в Беларуси. Фото: Getty Images

В Беларуси продолжаются массовые протесты несогласных с результатами президентских выборов, на которых якобы победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

В ходе воскресных митингов в стране 8 ноября силовики продолжили практику жестких задержаний участников акций протеста, сообщается на сайте Правозащитного центра "Вясна".

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В частности, организация продолжает публикацию онлайн имен задержанных в воскресенье, в основном в Минске. По состоянию на 16:20 известны фамилии 390 человек.

Указано, что задержания в подавляющем большинстве проходят в Минске на "Марше народовластия". Точечные задержания, 1-2 человека, также были в Гомеле, Ляховичах (Брестской области), Витебске, Бобруйске и Жлобине.

Тем временем в белорусской столице задержания проходят в разных районах города: на Немиге, в районе метро "Пушкинская", на улице Богдановича перед парком Дружбы народов, возле торгового центра "Рига" и в других местах.

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При этом уточняется, что первые точечные задержания в Минске произошли уже в 12:00 (11:00 по Киеву).

Известно также, что к началу воскресной акции протеста в столицу Беларуси была стянута военная и специальная техника. Центральные площади города и некоторые другие объекты оцеплены силовиками.

Также с 11:10 на вход и выход закрыли 5 станций метро, еще на одной станции поезда не останавливаются. Сотовые операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к мобильному интернету.

Как отмечается, 8 ноября в Минске проходит "Марш народовластия". В других городах страны акций протеста намного меньше.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

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Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября "вступил" на должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

Ранее сообщалось, что 7 ноября в Минске в результате акции солидарности около 1-й городской клинической больницы представители правоохранительных органов задержали около 40 медработников.

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