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В мире 1 час назад

В Минске силовики задержали более 40 медиков

Почти три месяца в Беларуси продолжается острый политический и правовой кризис, вызванный масштабным протестным движением из-за массового непризнания гражданами заявленного переизбрания президентом Лукашенко

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

7 ноября в Минске в результате акции солидарности около 1-й городской клинической больницы представители правоохранительных органов задержали около 40 медработников.

Кратко и по делу в Telegram

Как сообщает "Радыё Свабода", задержаны следующие лица:

– Бахамаз Кира Николаевна, врач лаборатории диагностики;

– Екатерина Валерьевна Мазуренко, БелМАПА, отделение неврологии;

– Ширинская Дина, больница скорой помощи;

– Петровская Надежда;

– Старовойтова Светлана Егоровна, врач-стоматолог.

В списке задержанных медиков по состоянию на 17:00 57 человек.

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Напомним, что уже почти три месяца в Беларуси продолжается острый политический и правовой кризис, вызванный масштабным протестным движением из-за массового непризнания гражданами заявленного переизбрания президентом Лукашенко, причем проявления протеста представители властей пытаются подавить на всех уровнях.

Последние президентские выборы в стране прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80% голосов, однако его противники считают объявленные цифры не имеющими ничего общего с реальным голосованием, а победителем выборов считают Светлану Тихановскую, результатом которой ЦИК Беларуси назвал 10,1% голосов.

Украина присоединилась к позиции европейских стран, не признающих Лукашенко президентом. Его полномочия в рамках предыдущего срока закончились 5 ноября.

Отметим также, что на данном этапе Беларусь закрыла границы со всеми соседями, кроме России, под предлогом борьбы с распространением коронавируса.

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