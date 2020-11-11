Украинские вузы готовы принять граждан Беларуси — Минобразования

Министерство образования и науки отмечает, что украинские высшие учебные заведения готовы принимать документы от желающих получить высшее образование граждан Беларуси без заверения апостилем. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Принимая во внимание многочисленные обращения граждан Республики Беларусь, сообщаем, что желающие получить высшее образование в Украине имеют возможность поступить в учебные заведения на обучение по степени бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний", — сказано в нем.

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Минобразования подчеркивает, что для въезда в Украину с целью обучения белорусам не требуется соответствующее приглашение от вуза или визы.

Документы для зачисления в учреждения высшего образования в 2020-2021 учебном году необходимо подать не позднее 15 декабря.

При этом выданные в Беларуси документы об образовании, на основании которых будет происходить вступление, могут быть поданы без проставления на них апостиля для дальнейшего их признания в Украине.

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Напомним, что уже более трех месяцев в Беларуси продолжается острый политический кризис, вызванный протестным движением из-за массового непризнания гражданами заявленного переизбрания президентом Александра Лукашенко, причем проявления протеста представители властей пытаются подавить на всех уровнях, давление оказывается и на студентов вузов.

Последние президентские выборы в стране прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80% голосов, однако его противники считают объявленные цифры не имеющими ничего общего с реальным голосованием, а победителем выборов считают Светлану Тихановскую, результатом которой ЦИК Беларуси назвал 10,1% голосов.

Украина присоединилась к позиции европейских стран, не признающих Лукашенко президентом. Его полномочия в рамках предыдущего срока закончились 5 ноября.

Отметим также, что на данном этапе Беларусь закрыла границы со всеми соседями, кроме России, под предлогом борьбы с распространением коронавируса.