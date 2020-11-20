Политика 1 час назад

Украина и еще 6 стран-партнеров ЕС ввели санкции против власти Беларуси

Их ввели в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека

Протесты в Беларуси. Фото: Getty Images Протесты в Беларуси. Фото: Getty Images
Протесты в Беларуси. Фото: Getty Images

Украина и еще шесть стран-партнеров Европейского Союза ввели санкции против действующей власти Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Как пояснил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

Таким образом, к действующим санкциям Евросоюза против Беларуси присоединились Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

Известно, что в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в Евросоюз, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Кроме того, ранее сообщалось, что Европейский союз больше не предоставит ни одного евро правительству Лукашенко.

В свою очередь Министерство иностранных дел Беларуси решило расширить санкционный список в отношении Евросоюза и Канады. При этом список в белорусском ведомстве решили не публиковать.

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Также Беларусь понижает уровень своего участия в программе Европейского союза "Восточное партнерство". Теперь на саммитах Минск будет представлен не министрами, а экспертами.

Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия.

В итоге, с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. При этом с самого утра понедельника силовики начали задержания и разгон протестующих. За первый день новой забастовки задержали более 300 человек.

Ранее Лукашенко заявил о новой тактике в отношении протестующих.

Также сообщалось, что Лукашенко решил снова вернуть в учреждения высшего образования студентов, которых отчислили за участие в акциях протеста.

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