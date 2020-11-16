Протесты в Беларуси: Лукашенко якобы готов передать до 80% полномочий другим госструктурам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что народ замкнулся на его полномочиях.

По его словам, чтобы передать часть полномочий президента, "Конституцию ломать не надо", сообщает БелТА.

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Он якобы готов рассмотреть законопроект, который подготовит парламент по этому вопросу.

"Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства", — заявил Лукашенко.

Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия.

В итоге с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. При этом с самого утра понедельника силовики начали задержания и разгон протестующих. За первый день новой забастовки задержали более 300 человек.

Ранее Лукашенко заявил о новой тактике в отношении протестующих.

Также сообщалось, что Лукашенко решил снова вернуть в учреждения высшего образования студентов, которых отчислили за участие в акциях протеста.