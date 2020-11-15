В Беларуси оппозицию разгоняют слезоточивым газом и свето-шумовыми гранатами (ФОТО, ВИДЕО)

15 ноября в Минске около станции метро "Пушкинская" состоялся "Марш смелых", который проходит под лозунгом "Я выхожу в память об убитом силовиками Романе Бондаренко".

По информации Deutsche Welle, в ходе акций протестов оппозиции задержаны более двухсот человек.

В частности, на опубликованных Telegram-каналами видео начала протестов видно, как силовики применяют слезоточивый газ и силу против людей, а также бросают в их сторону свето-шумовые гранаты.

Кроме того, сообщается о применении электрошокеров против мирных протестующих. Из-за этих жестких действий нескольких человек пострадали, их количество пока неизвестно, передает TUT.by.

По данным правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 15 часов по местному времени силовики задержали более 230 протестующих, среди которых и корреспонденты, работавшие во время демонстраций.

Большинство людей задержали в Минске. Протесты проходят как в столице Беларуси, так и в Гродно, Бобруйске, Могилеве, Пинске, Барановичах, Новополоцке, Витебске, Бресте.

Напомним, что уже почти три месяца в Беларуси продолжается острый политический и правовой кризис, вызванный масштабным протестным движением из-за массового непризнания гражданами заявленного переизбрания президентом Лукашенко, причем проявления протеста представители властей пытаются подавить на всех уровнях.

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Последние президентские выборы в стране прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80% голосов, однако его противники считают объявленные цифры не имеющими ничего общего с реальным голосованием, а победителем выборов считают Светлану Тихановскую, результатом которой ЦИК Беларуси назвал 10,1% голосов.

Украина присоединилась к позиции европейских стран, не признающих Лукашенко президентом. Его полномочия в рамках предыдущего срока закончились 5 ноября.

Отметим также, что на данном этапе Беларусь закрыла границы со всеми соседями, кроме России, под предлогом борьбы с распространением коронавируса.