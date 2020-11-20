Лукашенко заявил, что в Киеве действует центр американских спецслужб

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб.

Наличие такого центра, по его словам, подтвердила разведка, заявил он на встрече с работниками завода "Гомсельмаш", передает БЕЛТА.

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В частности, Лукашенко пожаловался, что его режим "сейчас терзают".

"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории", — отметил он.

При этом он также назвал дворовые территории возможными очагами гражданской войны весной 2021 года.

Лукашенко уверен, что против него работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди", — рассказал белорусский президент.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко, а все финансирование передадут гражданскому обществу Беларуси.

Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия.

В итоге, с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. При этом с самого утра понедельника силовики начали задержания и разгон протестующих. За первый день новой забастовки задержали более 300 человек.

Ранее Лукашенко заявил о новой тактике в отношении протестующих.

Также сообщалось, что Лукашенко решил снова вернуть в учреждения высшего образования студентов, которых отчислили за участие в акциях протеста.