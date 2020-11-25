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ГМК 10 минут назад

Украина ввела спецпошлину на стальные прутки из Беларуси в ответ на "дискриминацию"

Пошлину в 16,08% ввели до прекращения Беларусью недружественных действий в отношении Украины

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 20 ноября установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении законных прав и интересов украинских производителей стальных прутков и ввела в ответ специальную пошлину на импорт этой продукции из Беларуси в размере 16,08% от ее таможенной стоимости.

Как говорится в сообщении комиссии, опубликованном в правительственном издании "Урядовий кур'єр", такие действия Беларуси противоречат положениям межправительственного соглашения о свободной торговле от 1992 года и договора о зоне свободной торговли стран СНГ от 2011 года и считаются дискриминационными и недружественными.

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"Спецпошлина применяется с момента вступления в силу решения комиссии и до установления факта прекращения Беларусью дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", — говорится в сообщении.

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Решение же МКМТ о введении пошлины вступает в силу через 7 дней с момента нынешней публикации.

Напомним, 20 ноября Украина и еще шесть стран-партнеров Евросоюза ввели санкции против властей Беларуси.

Перед этим фактический руководитель страны Александр Лукашенко заявил, что в Киеве действует центр американских спецслужб. При этом он заявляет, что хочет неконфликтного сотрудничества с западными странами.

С 6 ноября Европейский союз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, предусматривающие запрет на посещение ЕС и заморозку европейских активов.

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