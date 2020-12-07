Политика и экономика 50 минут назад

Кулеба "пока" против экономических санкций против Беларуси

Украинский министр иностранных дел готов к общению с Тихановской, но не готов к экономическим санкциям

Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook-страница чиновника Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook-страница чиновника
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook-страница чиновника

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пока выступает против введения Украиной экономических санкций против Беларуси. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики. У нас с Беларусью есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу состоянию на сейчас — подчеркиваю, по состоянию на сейчас — фундаментальной необходимости для экономических санкций", — заявил министр.

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При этом он подчеркнул что торговля одинаково важна для обеих стран, и следует исходить из этой логики.

"Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию и идем синхронизированно с Евросоюзом в плане и защиты прав человека и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси. И для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок", — добавил Кулеба.

Он также выразил готовность к общению со Светланой Тихановской, которую оппозиция и ряд европейских стран считают победившей на выборах президента Беларуси 9 августа.

"Украина однозначно на стороне белорусского народа. И мы верим в то, что на свободных выборах, которые когда-то состоятся, народ изберет своих легитимных представителей. Сейчас госпожу Тихановскую наши партнеры видят ключевым лидером оппозиции. Я не отрицаю этого факта, и готов к разговору с ней", — заявил министр.

Напомним, в конце ноября Тихановская заявила, что готовит визит в Украину и согласовывает его дату с украинским Министерством иностранных дел.

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Отметим, что в конце ноября Украина ввела спецпошлину на стальные прутки из Беларуси в ответ на "дискриминационные меры" в отношении украинских производителей.

20 ноября Украина и шесть стран Евросоюза ввели новые санкции против властей Беларуси.

В ответ Беларусь пообещала ввести свои санкции против Украины. В то же время фактический руководитель страны Александр Лукашенко заявляет, что хочет неконфликтного сотрудничества с западными странами. Перед этим заявил, что в Киеве действует центр американских спецслужб. 

Ранее, с 6 ноября Европейский союз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, предусматривающие запрет на посещение ЕС и заморозку европейских активов.

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