Тихановская готовит визит в Украину

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская планирует "в ближайшее время" посетить Украину. Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

"Я хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Мы постоянно слышим слова поддержки. И Украина присоединилась к европейским санкциям, не признала легитимность Лукашенко. Братский народ поддерживает нас, замечательно. К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точно, согласовываем", — отметила Тихановская.

Она добавила, что общается по этому поводу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. На уточняющий вопрос, выдвигает ли украинская сторона какие-то условия для встречи, она ответила отрицательно.

"Нет, условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча", — сказала она.

Напомним, в Беларуси уже четвертый месяц проходят как массовые, так и многочисленные локальные акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа.

Власти тогда заявили о победе на них действующего президента Александра Лукашенко, оппозиционно настроенные граждане же считают официальные результаты не имеющими ничего общего с реальными, а избранным президентом — Светлану Тихановскую — жену видеоблогера Сергея Тихановского, изначально намеревавшегося баллотироваться в президенты, но впоследствии задержанного и помещенного в СИЗО, где и пребывает до сих пор. Сама же Тихановская этой участи избежала — власти вынудили ее покинуть страну и переехать в Литву.

В течение осени она провела ряд встреч с лидерами европейских стран, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлерами Германии Ангелой Меркель и Австрии Себастьяном Курцем.

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