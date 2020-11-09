Тихановская определилась, кому принадлежит Крым

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская определилась со своей позицией по Крыму.

По ее мнению, оккупированный Россией полуостров принадлежит Украине, сообщает "Укринформ".

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Она пояснила, что склоняется к принадлежности Крыма с точки зрения международного права.

"Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", — отметила Тихановская.

Что касается вооруженной агрессии России на Донбассе, то она выступает против любого проявления агрессии.

В то же время белорусская оппозиционерка подчеркнула, что не имеет права говорить от имени белорусского народа.

Ранее Тихановская озвучивала общепринятую в Беларуси позицию о том, что Крым де-юре украинский, а де-факто российский.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет услышать от нее позицию по статусу Крыма.

"Было бы очень полезно, если бы они (оппозиция) выразили свое отношение к Украине, о том, как они будут оценивать и относиться к российской агрессии против нашего государства, к незаконной оккупации украинских территорий. Это очень простые заявления, которые могут прозвучать и стать четким сигналом для Украины", — заявил Кулеба.

Как сообщалось, "народный президент" Беларуси Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям с призывом до 25 октября перейти на сторону народа.

Также ранее Тихановская анонсировала свой визит в Киев после местных выборов.