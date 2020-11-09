Политика 10 минут назад

Тихановская определилась, кому принадлежит Крым

Белорусская оппозиционерка склоняется к принадлежности Крыма с точки зрения международного права

Светлана Тихановская. Фото: Getty Images Светлана Тихановская. Фото: Getty Images
Светлана Тихановская. Фото: Getty Images

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская определилась со своей позицией по Крыму.

По ее мнению, оккупированный Россией полуостров принадлежит Украине, сообщает "Укринформ".

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Она пояснила, что склоняется к принадлежности Крыма с точки зрения международного права.

"Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", — отметила Тихановская.

Что касается вооруженной агрессии России на Донбассе, то она выступает против любого проявления агрессии.

В то же время белорусская оппозиционерка подчеркнула, что не имеет права говорить от имени белорусского народа.

Ранее Тихановская озвучивала общепринятую в Беларуси позицию о том, что Крым де-юре украинский, а де-факто российский.

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После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет услышать от нее позицию по статусу Крыма.

"Было бы очень полезно, если бы они (оппозиция) выразили свое отношение к Украине, о том, как они будут оценивать и относиться к российской агрессии против нашего государства, к незаконной оккупации украинских территорий. Это очень простые заявления, которые могут прозвучать и стать четким сигналом для Украины", — заявил Кулеба.

Как сообщалось, "народный президент" Беларуси Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям с призывом до 25 октября перейти на сторону народа.

Также ранее Тихановская анонсировала свой визит в Киев после местных выборов.

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