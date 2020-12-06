Происшествия 1 час назад

Новые протесты в Беларуси: силовики задержали в Минске более 300 человек

Всем задержанным, часть из которых уже привлекались за участие в митингах, грозит задержание до 30 суток

Массовые протесты в Беларуси. Фото: tyt.by Массовые протесты в Беларуси. Фото: tyt.by
Массовые протесты в Беларуси. Фото: tyt.by

В Минске (Беларусь) в ходе новых протестов в воскресенье, 6 декабря, задержали более 300 человек.

Против них открыты административные дела, сообщает пресс-служба минской милиции.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, представитель ГУВД отметил, что в различных районах города собрались небольшие группы граждан, которые "обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы".

"В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть", — говорится в сообщении.

Указано, что всем задержанным, часть из которых уже привлекались за участие в митингах, грозит задержание до 30 суток.

"Таким образом, в отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции", — отметили в правоохранительных органах.

Известно, что днем в воскресенье, 6 декабря, в Беларуси проходили акции протеста и марши против действующих властей и президента Александра Лукашенко.

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При этом полиция и другие правоохранительные органы разгоняли протестующих, большинство из которых разбегались по дворам.

Напомним, в Беларуси уже четвертый месяц проходят как массовые, так и многочисленные локальные акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа.

Власти тогда заявили о победе на них действующего президента Александра Лукашенко, оппозиционно настроенные граждане же считают официальные результаты не имеющими ничего общего с реальными, а избранным президентом — Светлану Тихановскую — жену видеоблогера Сергея Тихановского, изначально намеревавшегося баллотироваться в президенты, но впоследствии задержанного и помещенного в СИЗО, где и пребывает до сих пор. Сама же Тихановская этой участи избежала — власти вынудили ее покинуть страну и переехать в Литву.

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В течение осени она провела ряд встреч с лидерами европейских стран, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлерами Германии Ангелой Меркель и Австрии Себастьяном Курцем.

Украина ранее присоединилась к позиции европейских стран, не признающих Лукашенко президентом. Его полномочия в рамках предыдущего срока закончились 5 ноября. 6 ноября Евросоюз в связи с этим ввел против Лукашенко и еще 14 высших белорусских чиновников санкции. Украина, как сообщили в самом ЕС, к ним присоединилась.

Беларусь 26 ноября анонсировала ответные санкции против украинских чиновников, а также выразила возмущение "провокациями радикальных элементов" против белорусской дипломатической миссии в Украине.

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