Политика 6 минут назад

Почти 10% украинцев считают событием года выборы в Беларуси, 5% — войну в Карабахе

Большинство респондентов все же дало два наиболее ожидаемых ответа — выборы в США и пандемия Covid-19

9,7% украинцев считают главным событием, произошедшим в мире в 2020 году, президентские выборы в Беларуси, а 4,9% — войну в Нагорном Карабахе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

При этом большинство респондентов все же дало два наиболее ожидаемых ответа: 28,7% назвали президентские выборы в США, а немногим менее — 27,5% — пандемию коронавирусной болезни и связанные с этим карантинные ограничения.

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Еще 1,8% самым важным событием назвали просто "выборы", 1,6% — мировой экономический кризис, 1,5% — создание вакцины от Covid-19. Не придали важности никакому событию 1% опрошенных, 14,3% затруднились с выбором, а 2,9% не ответили вовсе.

Выбранное событие при этом 42% оценивают как негативное, 21,6% — как позитивное, 14,1% — не оценивают ни так, ни так, а 22,3% затруднились с выражением позиции затруднились.

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Главным же событием в Украине 33,3% опрошенных назвали местные выборы и лишь 22,6% — эпидемию Covid-19 и карантин из-за нее.

4,5% считают таковым решение Конституционного суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства, 3,3% — принятие закона о рынке земли, 2,9% — перемирие на Донбассе, 1,7% — снижение уровня жизни населения и экономический кризис, также 1,7% — рост цен на газ и коммунальных тарифов, 1,6% — освобождение пленных, 1,3% — войну на Донбассе.

Ничего не смогли выделить 3,4 респондентов, 12,7% затруднились с ответом, а 3,5% не ответили.

Выбранное событие 40,% назвали негативным, 26% — позитивным, 12,4% — ни тем, ни другим, а 21,1% с оценкой затруднились.

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Исследование проведено с 4 по 9 декабря методом личного интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 совершеннолетних человек во всех подконтрольных Украине регионах. Теоретическая погрешность выборки (без учета округления) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним также, что согласно этому же опросу, 42% украинцев считают фигуру президента Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года среди украинских политиков.

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