42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года

42% украинцев считают фигуру президента Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года среди украинских политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

В Петре Порошенко наиболее разочаровались в уходящем году 10,4% респондентов. Остальные политики в этом контексте остались далеко позади: Виктора Медведчука назвали 2,3%, Дениса Шмыгаля — 2,2%, Юлию Тимошенко — 2,1%, Олега Ляшко — 2%, Алексея Гончарука — 1,9%, Святослава Вакарчука — 1,4%.

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4,6% разочаровались во всех политиках, а 1,2% заявили, что ни в ком не разочаровались. В то же время 12,1% опрошенных затруднились с ответом, а 3,6% не ответили.

В то же время политиком года относительное большинство опрошенных — но всего 19,9% — назвало также Зеленского. Порошенко также назвали таковым 10,4%, Юрия Бойко — 5,3%, Медведчука — 4,1%, Дмитрия Разумкова и Юлию Тимошенко — по 3,1%, Виталия Кличко — 1,8%, Владимира Гройсмана — 1,6%, Игоря Смешко — 1,3%, Анатолия Шария — 1,2%.

Никого бы так не назвали 18,5% респондентов, 15% с выбором затруднились, а 3% не ответили вообще.

Нынешнюю власть считает ничем существенно не отличающейся от предыдущей 40,9% украинцев, лучшей, чем предыдущая — 20%, а худшей, чем предыдущая — 29,9%. Еще 9,1% с ответом затруднились.

Наименее негативный, причем с большим отрывом, баланс доверия украинцев отмечен к Дмитрию Разумкову — не доверяющих ему в целом на 16,6 процентных пунктов больше, чем доверяющих. Наихудший баланс доверия из предложенных в опросе политиков отмечен у Олега Ляшко: -68,6 п.п.

Исследование проведено с 4 по 9 декабря методом личного интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 совершеннолетних человек во всех подконтрольных Украине регионах. Теоретическая погрешность выборки (без учета округления) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно проведенному в конце ноября опросу Research & Branding Group, за Зеленского готовы проголосовать на новых выборах президента 40% определившихся с выбором.