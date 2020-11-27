За Зеленского готовы проголосовать почти 40% определившихся с выбором — опрос

39,8% украинцев, определившихся с выбором на гипотетических президентских выборах, готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Research & Branding Group.

В свою очередь, за избрание пятого президента Петра Порошенко на новый срок готовы проголосовать 15,7% определившихся. При этом суммарные результаты представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука заметно выше — 18% (соответственно 15,4% и 2,6% за каждого).

Читайте также: Зеленский предлагает Раде ввести меры соцподдержки на время карантина

В поддержку Юлии Тимошенко в качестве потенциального кандидата в президенты высказались 10,1% респондентов, Игоря Смешко — 4,8%, Анатолия Гриценко — 3,5%, Олега Ляшко — 1,8%, Дмитрия Разумкова — 1,5%, Олега Тягнибока — 1,4%, Виталия Кличко — 0,6%. За другого кандитата проголосовали бы 2,8% определившихся с выбором.

При этом, среди всех опрошенных, 19,3% заявили, что не пойдут на выборы, а 14,4% затруднились с ответом.

Опрос проведен 16-25 ноября методом личного интервью совершеннолетних жителей всех подконтрольных Украине регионов. Выборка по месту проживания, полу и возрасту составила 1 800 респондентов, ошибка выборки — 2,4%.

Напомним при этом, что 35% опрошенных группой "Ретинг" довольны деятельностью Зеленского в борьбе с эпидемией Covid-19 в Украине, а 60% — нет.

Отметим также, что 57% украинцев, по данным этих социологов, поддерживают инициативу Зеленского о разгоне текущего состава Конституционного суда, от которой он сам, однако, уже отошел.