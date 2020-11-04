57% украинцев поддерживают инициативу Зеленского разогнать КСУ — опрос

52% украинцев, знающих о признании Конституционным судом несоответствия Основному закону ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников, совсем не доверяют этому суду, а еще 26% скорее не доверяют ему, чем доверяют. Как свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг, лишь 13% суду доверяют.

Среди тех, кто "что-то слышал" о таком решении, суммарно 55% Конституционному суду не доверяют, 22% доверяют, а 14% ничего об этом суде не могут сказать. Среди тех, кто не знает о последнем решении КС, ему не доверяют лишь 39%, доверяют уже 27%, а 23% ничего не знают и о самом суде.

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В разрезе электоральных симпатий самое негативное отношение к КС у сторонников "Европейской солидарности", "Голоса" и "Силы и чести". Большинство же одобряющих деятельность КС нашлось лишь в партии "За будущее". Сопоставимый уровень доверия и недоверия к суду у сторонников "Свободы", "Оппозиционной платформы — За жизнь" и Радикальной партии.

При этом относительное большинство — 39% — все же хорошо осведомлены об этом решении. Еще 36% что-то о нем слышали, а 25% не слышали ничего.

Среди первой категории 83% опрошенных оценивают решение КС по электронным декларациям негативно, 7% — позитивно. Во второй категории не одобряют решение лишь 53%, 32% относятся к нему нейтрально, а 11% — положительно. Среди не слышавших о нем относительное большинство в 40% не имеет о нем мнения, но 33% все же его не одобрили.

В свою очередь, принятие Верховной Радой внесенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о прекращении полномочий нынешнего состава КС поддерживает 57% опрошенных. При этом 27% выступают против, а 16% затруднились с ответом.

Среди тех, кто хорошо осведомлен о решении КС, вызвавшем такую реакцию главы государства, ее поддерживает 63%, не поддерживает 29%. При этом даже среди тех, кто не был в курсе этого, большинство в 51% инициативу президента поддерживают.

Среди сторонников "Слуги народа" разгон КСУ, не предусмотренный законодательством, поддерживают больше всего — 82%. Среди электората ОПЗЖ, "Евросолидарности" и Партии Шария шаткое большинство у противников такого решения — соответственно 42/41%, 45/41% и 45/42%.

Кроме того, людей опросили об их мнении относительно прогресса в борьбе с коррупцией в Украине за последний год. 47% ответили, что ничего за это время не поменялось, а 34% заявили об ухудшении ситуации.

Наиболее оптимистично оценивают ситуацию, опять-таки, сторонники СН, а наиболее пессимистично — сторонники ЕС, ОПЗЖ и Партии Шария.

Помимо этого, людей опросили об отношении к гипотетической отмене безвизового режима с Европейским союзом. Его некоторые политические деятели, являющиеся жесткими противниками решения КС по е-декларациям, называют в качестве возможного последствия такого решения. 55% опрошенных выступают против такой отмены, 11% — за, а 31% отнеслись бы к этому нейтрально.

Наибольшее равнодушие — аж 49% — к этому проявляют сторонники ОПЗЖ и Партии Шария. При этом 29% сторонников первой и 33% второй выступают против отмены безвиза, а 19% и 13% соответственно — за. В свою очередь, наиболее радикально против отмены безвиза выступают сторонники партии ЕС — этот вариант среди них набрал 89%. По 74% противников — у электората "Свободы" и "Голоса".

Напомним, что накануне комитет Рады по антикоррупционной политике поддержал законопроект №4304, предусматривающий восстановление в прежнем виде электронного декларирования чиновниками доходов и имущества. Его внес спикер Дмитрий Разумков и еще сразу 124 нардепа.

При этом внесенный Зеленским законопроект о роспуске текущего состава КС и признании его решения по антикоррупционному законодательству ничтожным комитет не рассматривал.

Ранее президент, жестко настаивающий на своем варианте необходимого решения Рады по этому вопросу, угрожал роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допускает и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.