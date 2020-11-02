Зеленский пригрозил распустить Раду, если депутаты не поддержат его законопроект по КСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что может распустить Верховную Раду, если депутаты не проголосуют за предложенный им проект закона относительно Конституционного суда Украины (КСУ). Инициатива президента предусматривает отмену скандального решения КСУ относительно признания неконституционными ряд положений Закона "О предотвращении коррупции" и роспуск действующего состава судей.

Об этом глава государства заявил в ток-шоу "Свобода слова".

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"Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. От реализации нашего плана и выводов, которые они сделают, это тоже будет зависеть. Поэтому если будет политический коллапс, реальный политический конфликт и я увижу, что не будет поддержки в Верховной Раде, а, прежде всего у "Слуги народа"..., и если мы пойдем вразрез — мы будем выходить из этого угла даже таким путем (путем роспуска парламента — Delo.ua)", — заявил Зеленский.

Впрочем, как ранее объясняло Delo.ua, главной проблемой президентской инициативы является то, что она сама противоречит Конституции Украины: ни президент, ни парламент не могут отправить судей КСУ в отставку. В частности, статья 149-1 Основного Закона предусматривает, что полномочия судьи КСУ прекращаются в случае: завершения их срока действия (9 лет), достижения судьей возраста 70 лет, выхода из украинского гражданства, признания его пропавшим без вести или недееспособным, смерти или же вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него. Основаниями для увольнения судьи КСУ могут быть его заявление об отставке, неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение им требования не совмещать эту работу с другой, совершение дисциплинарного проступка, грубое или систематичное пренебрежение обязанностями. Но даже в случае существования какого-либо из этих оснований, решение об увольнении судьи КСУ принимает сам суд, а поддержать его должны минимум две трети от его конституционного состава. Что же касается решений, вынесенных КСУ, то и здесь Основной закон определяет, что они являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.

Это ведет к тому, что, согласно Основному закону Украины, инициатива Зеленского не может быть реализованной на практике, а действия самого президента можно расценивать как попытку узурпировать власть и вмешаться в независимость КСУ.

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Напомним, что Конституционный суд Украины признал несоответствующими Основному закону целый ряд норм Закона "О предотвращении коррупции". В Центре противодействия коррупции уже заговорили о потенциальной катастрофе: теперь доступ к декларациям будет иметь только Национальное агентство по противодействию коррупции, хотя НАПК не сможет проверять и контролировать декларации чиновников, мониторить их образ жизни. Более того, под сомнением оказалась сама возможность привлекать к ответственности чиновников за любые нарушения антикоррупционного законодательства. Delo.ua выяснило, как президент Украины Владимир Зеленский мог бы ответить Конституционному суду.