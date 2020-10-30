Законопроект Зеленского о роспуске КСУ: попытка выйти из кризиса или узурпация власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, предусматривающий роспуск Конституционного суда Украины (КСУ) и отмену его скандального решения относительно ряда норм Закона "О противодействии коррупции", подрывающего антикоррупционную работу в стране. Впрочем, согласно Основному закону Украины, эта инициатива не может быть реализованной на практике, а действия самого президента можно расценивать как попытку узурпировать власть и вмешаться в независимость КСУ.

Delo.ua расспросило экспертов о том, насколько правомочными является инициатива главы государства относительно КСУ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Что предлагает президент

Президентский проект закона №4288 от 29.10.2020 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" был подан в парламент как неотложный, и приступить к его рассмотрению народные депутаты могут уже во вторник, 3 ноября.

В законодательной инициативе президент Зеленский предлагает признать решение КСУ от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020 (393/20) ничтожным и принятым судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов. А также — прекратить полномочия судей КСУ.

Если проект закона будет принят, то сразу после его вступления в силу нормы Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, которые отменил КСУ, будут действовать в "старой" редакции, а процедура отбора нового состава КСУ должна будет начаться безотлагательно.

Впрочем, главной проблемой президентской инициативы является то, что она сама противоречит Конституции Украины: ни президент, ни парламент не могут отправить судей КСУ в отставку. В частности, статья 149-1 Основного Закона предусматривает, что полномочия судьи КСУ прекращаются в случае: завершения их срока действия (9 лет), достижения судьей возраста 70 лет, выхода из украинского гражданства, признания его пропавшим без вести или недееспособным, смерти или же вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него. Основаниями для увольнения судьи КСУ могут быть его заявление об отставке, неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение им требования не совмещать эту работу с другой, совершение дисциплинарного проступка, грубое или систематичное пренебрежение обязанностями. Но даже в случае существования какого-либо из этих оснований, решение об увольнении судьи КСУ принимает сам суд, а поддержать его должны минимум две трети от его конституционного состава.

Что же касается решений, вынесенных КСУ, то и здесь Основной закон определяет, что они являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.

Что говорят юристы об инициативе Зеленского

Как объясняет член Ассоциации юристов Украины, управляющий адвокатского бюро ZHUKOV LEGAL FAMILY OFFICE Никита Жуков, преследуя данным законопроектом цель отменить решение КСУ как направленное на попытку свержения конституционного строя и захват государственной власти, сам президент предпринимает попытку ее узурпировать и неконституционно повлиять на судебную ветвь.

"В Конституции Украины отсутствует такое основание для прекращения полномочий судей Конституционного суда Украины, как соответствующее решение Верховной Рады, принятое в форме закона. Таким образом, конституционных оснований для прекращения полномочий судьи КСУ на основании соответствующего закона нет. А это означает, что, в случае принятия законопроекта, не сложно будет собрать подписи 45 народных депутатов для дальнейшего обращения в КСУ (пусть и нового состава) для признания такого закона неконституционным. Результатом этого станет возвращение на свои должности всего состава КСУ, полномочия которого были прекращены таким законом", — объясняет Жуков.

Кроме того, как подчеркивает эксперт, в соответствии со статьей 151-2 Конституции Украины, решения КСУ не могут быть отменены ни одним законом. По мнению Жукова, исходя из этого, подобные проекты закона нельзя рассматривать иначе, кроме как вмешательство в независимость КСУ и попытку узурпации власти.

"В случае принятия данного законопроекта, ни про какую независимость судей и авторитетность судебного решения нельзя и говорить. Принятие данного законопроекта создаст опасный прецедент, согласно которому каждое судебное решение, которое не будет удовлетворять требования или соответствовать ожиданиям определенной ветви власти, можно будет отменить неконституционным способом", — говорит эксперт.

К решению Конституционного суда, как и к отдельным его судьям, могут возникать вопросы, но сводить решения этого органа к уровню клочка бумаги, который можно признать ничтожным при помощи простого закона, — это неуважение у конституционному строю и к независимости судей, подчеркивает Жуков. Более того, факт наличия или отсутствия реального конфликта интересов у судей КСУ, о котором идет речь в законопроекте, должен устанавливать компетентный и уполномоченный орган, а не президент или парламент, подчеркивает он.

"На сегодняшний день Конституционный суд действует в составе 15 из 18 судей. То есть вакантными являются должности трех: двоих по квоте Верховной Рады и одного — по квоте съезда судей Украины. Поэтому, если бы конкурс на вакантные должности проходил быстрее, то, вероятно, и голосование имело бы другой вид, — говорит Жуков, — Интересным в законопроекте является еще и то, что, в случае его принятия, Украина на период отбора новых судей останется без КСУ. Никаких переходных положений не предусмотрено".

По мнению эксперта, в сложившихся обстоятельствах, единственным возможным и законным способом выхода из ситуации может быть разработка и принятие законодательных изменений, направленных и на реализацию решения КСУ, и на возвращение существующих механизмов предотвращения коррупции, но уже в той форме, которая бы не противоречила Конституции Украины. В то же время, единственным способом "перезагрузки" КСУ, в случае необходимости, является проведение соответствующего конкурса, а не "ручное" увольнение судей.

Читайте также: Глава Конституционного суда не собирается идти в отставку

Политологи: так уже устраняли Януковича в 2014 году

Политические эксперты в своих оценках более сдержаны и отмечают, что подобные решения, нарушающие Основной закон, в Украине уже принимались. За примерами далеко ходить не надо: таким в 2014 году было голосование Верховной Рады за постановление, которым парламент признал самоустранение беглого Виктора Януковича от выполнения полномочий президента и назначил досрочные выборы главы государства.

По словам директора департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Игоря Петренко, законопроект, предлагаемый Зеленским, является скорее политико-правовым способом решения проблемы, нежели правовым.

"Общество ожидало реакцию президента. Он решил действовать таким образом. Хотя стоит отметить, что тучи вокруг решения, которое принял КСУ, сильно сгущались. В принципе, исправить ситуацию можно было бы внесением изменений в антикоррупционное законодательство и Уголовный кодекс относительно вещей, фигурировавших в решении КСУ", — говорит эксперт.

По мнению Петренко, сейчас, когда один из судей КСУ Игорь Слиденко уже подал в отставку, есть вероятность, что могут появиться компромиссные варианты, не предусматривающие принятия законопроекта, инициированного Зеленским. В то же время, как отмечает политолог Владимир Фесенко, ситуация уже стала кризисной, а президент требует отставки именно всего состава КСУ.

"Может быть компромиссный вариант: Верховная Рада принимает закон, который максимально снимает проблемы, созданные КСУ. Но, поскольку, Зеленский требует отправить в отставку весь состав Конституционного суда, для него отсутствие поддержки со стороны парламента может существенно ослабить его позиции, — говорит Фесенко, — Но если не найдется достаточного количества голосов в парламенте, он может апеллировать к обществу вплоть до роспуска парламента. Это, конечно, очень рискованныхй сценарий для него, поскольку он может проиграть еще больше, но для него просто не будет другого выхода: или-или".

А в том, что в Верховной Раде будет сложно найти 226 необходимых голосов для принятия этого проекта закона, эксперты не сомневаются. Инициативу не будут поддерживать фракции "Голоса", "Европейской солидарности", "Оппозиционной платформы — За життя" (часть депутатов которой и были среди инициаторов представления в КСУ относительно антикоррупционных норм законодательства — Delo.ua). Единой не будет и позиция "Слуги народа". В то же время, по словам Фесенко, для того, чтобы решение было принято, Зеленскому необходимо будет заручиться поддержкой как минимум 200 народных депутатов фракции и найти поддержку в других парламентских фракциях и группах.

Напомним, что Конституционный суд Украины признал несоответствующими Основному закону целый ряд норм Закона "О предотвращении коррупции". В Центре противодействия коррупции уже заговорили о потенциальной катастрофе: теперь доступ к декларациям будет иметь только Национальное агентство по противодействию коррупции, хотя НАПК не сможет проверять и контролировать декларации чиновников, мониторить их образ жизни. Более того, под сомнением оказалась сама возможность привлекать к ответственности чиновников за любые нарушения антикоррупционного законодательства. Delo.ua выяснило, как президент Украины Владимир Зеленский мог бы ответить Конституционному суду.