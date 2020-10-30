Политика 1 час назад

Под Конституционным судом протестуют против его решения по НАПК (ФОТО, ВИДЕО)

Недовольные граждане пришли под стены КС выразить свое возмущение

Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Виктория Герасимчук/Facebook
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Виктория Герасимчук/Facebook
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Андрей Яницкий/Facebook
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Андрей Яницкий/Facebook
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Виктория Герасимчук/Facebook
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Виктория Герасимчук/Facebook
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Виктория Герасимчук/Facebook
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Виктория Герасимчук/Facebook
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Заборона
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Заборона
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Заборона
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Заборона
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Заборона
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Заборона
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Заборона
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Заборона
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Заборона
Митинг под Конституционным судом против решения по НАПК, 30 октября 2020. Фото: Заборона

Под зданием Конституционного суда Украины в Киеве утром в пятницу, 30 октября, проходит акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов", организованный организациями "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", "Фундация DEJURE" и "Движение сопротивления капитуляции".

Собравшиеся пришли под стены суда, чтобы выразить возмущение решение КС, который признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

Кратко и по делу в Telegram

По мнению организаторов, своими решениями судьи КС предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины.

На мероприятии выступил бывший депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Егор Соболев. Кроме того, на акции замечены, в частности, Сергей Стерненко, адвокат Маси Найем и телеведущий и блогер Богдан Буткевич.

Собравшиеся забросили через забор суда шины, а также зажгли файеры. Столкновений не наблюдается.

Напомним, 28 октября НАПК закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников во исполнение решения Конституционного суда.

При этом в агентстве заявили, что у судей КС имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.

В самом суде это по сути признали, заявив, что хотели тем самым "защитить судей от давления", но при этом не могли выделить в своем решении лишь категорию судей, а потому отменили соответствующие нормы для всех категорий чиновников.

На срочном заседании СНБО 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций продолжит работу, несмотря ни на что. Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос председателя КС Александра Тупицкого, а Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС.

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