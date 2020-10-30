Под Конституционным судом протестуют против его решения по НАПК (ФОТО, ВИДЕО)

Под зданием Конституционного суда Украины в Киеве утром в пятницу, 30 октября, проходит акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов", организованный организациями "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", "Фундация DEJURE" и "Движение сопротивления капитуляции".

Собравшиеся пришли под стены суда, чтобы выразить возмущение решение КС, который признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

По мнению организаторов, своими решениями судьи КС предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины.

На мероприятии выступил бывший депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Егор Соболев. Кроме того, на акции замечены, в частности, Сергей Стерненко, адвокат Маси Найем и телеведущий и блогер Богдан Буткевич.

Собравшиеся забросили через забор суда шины, а также зажгли файеры. Столкновений не наблюдается.

Напомним, 28 октября НАПК закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников во исполнение решения Конституционного суда.

При этом в агентстве заявили, что у судей КС имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.

В самом суде это по сути признали, заявив, что хотели тем самым "защитить судей от давления", но при этом не могли выделить в своем решении лишь категорию судей, а потому отменили соответствующие нормы для всех категорий чиновников.

На срочном заседании СНБО 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций продолжит работу, несмотря ни на что. Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос председателя КС Александра Тупицкого, а Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС.