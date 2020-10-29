Кабмин обязал НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций

Кабинет министров на внеочередном заседании вечером 29 октября с участием президента Владимира Зеленского обязал Нацагентство по предотвращению коррупции восстановить доступ гражданам к реестру электронных деклараций чиновников о доходах и имуществе.

Об этом заявил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов

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"Только что на внеочередном заседании правительства с участием президента Украины Владимира Зеленского во исполнение решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!" — написал он.

Напомним, 28 октября НАПК закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников во исполнение решения Конституционного суда. Тот накануне признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

При этом в агентстве заявили, что у судей КС имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.

В самом суде это по сути признали, заявив, что хотели тем самым "защитить судей от давления", но при этом не могли выделить в своем решении лишь категорию судей, а потому отменили соответствующие нормы для всех категорий чиновников.

На срочном заседании СНБО 29 октября Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций продолжит работу, несмотря ни на что.