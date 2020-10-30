Политика 10 минут назад

Судья КСУ подал в отставку из-за давления со стороны Офиса президента

Заявление об отставке, которое было написано еще 8 октября, находится в Конституционном суде

Фото: Facebook/КСУ Фото: Facebook/КСУ
Фото: Facebook/КСУ

Судья Конституционного суда Украины (КСУ) Игорь Слиденко написал заявление о своей отставке. Об этом он заявил 30 октября во время брифинга, передает корреспондент Delo.ua.

По словам Слиденко, сейчас заявление, которое было написано еще 8 октября, находится в Конституционном суде.

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"Седьмого октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. Восьмого октября я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах (давлении на КСУ — Delo.ua). Оно находится в суде, его должен рассматривать суд", — сообщил он.

При этом, судья подчеркнул, что звонок был из Офиса президента Украины, однако не назвал, кто именно ему звонил.

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"В декабре прошлого года я выехал за границу, 4 января я вернулся, это были выходные. 8 января вышел на работу и попросил, чтобы мне дали листочек, чтобы внести сведения о зарплате. Мне принесли его 9 числа, я внес эти данные. Формально я нарушил закон, но я не мог внести их вовремя. Я дал показания в НАПК (Национальное антикоррупционное бюро Украины — Delo.ua), но они сказали, что эти показания не подходят", — рассказал Слиденко.

Ранее сообщалось, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пойдет в отставку, чтобы сгладить политический конфликт вокруг КСУ.

Напомним, на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций чиновников продолжит работу, несмотря ни на что. 

Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос председателя КС Александра Тупицкого, а Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС.

ГБР также заявило, что исследует влияние преступной организации, в которой мог состоять Тупицкий, на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов; а также принятие мер к сокрытию этой ОПГ своих преступлений.

 

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