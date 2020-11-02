Зеленский: Цель КСУ — полностью демонтировать инфраструктуру антикоррупционных органов

В последние дни в Украине разворачивается политико-правовой кризис, спровоцированный решением Конституционного суда Украины (КСУ), подрывающем антикоррупционную работу в стране. В ответ на решение КСУ признать ряд норм Закона "О предотвращении коррупции" неконституционным, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, направленный на отмену этого решения и роспуск действующего состава суда.

Сегодня, 2 ноября, глава государства принял участие в политическом ток-шоу "Свобода слова". Delo.ua рассказывает о главных заявлениях, которые он сделал.

По словам президента, решение КСУ, которым он признал ряд норм Закона "О противодействии коррупции" неконституционными, было направлено против государства Украина.

"Сегодня работу Конституционного суда я оцениваю как ураган. Мы говорим о последствиях этого урагана. Но мое решение было не случайным — именно через законодательные инициативы бороться с ураганом, а не последствиями. Мы помним 2019 год, когда КСУ отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. Мы потом в парламент ее восстанавливали. Сейчас опять неожиданный сюрприз, направленный против государства Украина. Уверен, много людей за этим стоит. Мы видим уже открыто, через обращение в КСУ, какие это партии... — это представители "Оппозиционной платформы — За життя" и "За майбутнє", — заявил президент.

По его словам, внесение в парламент законопроекта, предусматривающего отмену решения КСУ и роспуск действующего состава суда было "быстрым реагированием" и "остановило будущие действия КСУ", в частности — решения относительно земельной реформы и закона о функционировании украинского языка как государственного. Более того, Зеленский заявил, что, по его мнению, цель, которую преследует КСУ — "отменить и демонтировать полностью инфраструктуру антикоррупционных органов нашей страны".

"Это опасность для государства. Я понимал, что они это сделают. Это первый шаг был — вынесенное решение. Они проверяют государство, проверяют президента на то, какой будет реакция, что будет дальше, — заявил он, — Я уверен, что они теперь из-за моего решения, из-за законопроекта, который как "Дамоклов меч" будет висеть над ними, не отменят ни земельную реформу, ни закон об украинском языке, ни закон о Высшем антикоррупционном суде".

Комментируя вопрос о мотивации судей КСУ, принявших решение относительно норм закона о противодействии коррупции, Зеленский заявил, что они не имеют права оставаться на на своих должностях.

"Мы не имеем права их оправдывать, какой бы ни была их мотивация, — сказал он, — Я считаю, что на этих должностях они не имеют права действовать. Я считаю, что на них есть влияние и считаю, что частично — не могу сказать о полном составе КСУ — некоторые из них защищают и себя".

Наиболее либеральным путем выхода из ситуации, по словам Зеленского, мог бы стать уход всех действующих судей КСУ в отставку (согласно Конституции Украины, каждый судья КСУ может подать в отставку добровольно или быть уволенным за систематические нарушения или проступок, но голосами не менее 2/3 от состава КСУ — Delo.ua).

Отметим, что рассмотрение предложенного Зеленским проекта закона в парламенте может состояться уже 3 ноября. Однако, по мнению политических экспертов, найти необходимое количество голосов для его поддержки в парламенте будет сложно. В то же время, президент заявил: если парламент не поддержит его инициативу, возможно, он будет распущен.

"Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. От реализации нашего плана и выводов, которые они сделают, это тоже будет зависеть. Поэтому если будет политический коллапс, реальный политический конфликт и я увижу, что не будет поддержки в Верховной Раде, а, прежде всего у "Слуги народа"..., и если мы пойдем вразрез — мы будем выходить из этого угла даже таким путем (путем роспуска парламента — Delo.ua)", — заявил Зеленский.

Ранее Delo.ua объясняло, почему инициатива Владимира Зеленского, направленная на отмену решения КСУ по ряду норм Закона "О предотвращении коррупции" и увольнение судей не может быть реализованной на практике, а действия самого президента можно расценивать как попытку узурпировать власть и вмешаться в независимость КСУ.