Вернуть электронное декларирование новым законом невозможно — ЦПК

2 ноября в парламенте должен быть зарегистрирован законопроект о возобновлении действия норм о декларировании, которые были отменены Конституционным Судом Украины (КСУ) 27 октября.

Об этом в ходе согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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"Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении. Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе", — отметил Разумков.

В то же время, глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин подчеркнул, что восстановление таких законодательных норм не спасет ситуацию, так как не восстановит уголовных производств, которые все равно должны быть закрыты, и не вернет результаты и легитимность тысяч проверок Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Сейчас законопроект ничего не решает и это попытка обмана общества. Прежде всего нужно решить кризис с Конституционным Судом, сегодняшний состав которого полностью отменит проголосованные изменения, сославшись на предыдущее решение", — заявил Шабунин.

В ЦПК считают, что отдельные положения вернуть будет невозможно — это касается повторной криминализации умышленного непредставления деклараций, или заведомо недостоверного декларирования.

"В другой части внести такие изменения, которые бы однозначно соответствовали этому решению КСУ и не имели рисков повторного признания неконституционными, будет крайне сложно, если вообще возможно, ведь по отдельным положениям КСУ не привел в мотивировочной части никакого обоснования (даже относительно угроз судейской независимости), в чем заключается несоответствие отмененных положений Конституции Украины", — отмечают в ЦПК.

В частности, относительно положений об установлении законом особого порядка урегулирования конфликта интересов в деятельности судей, судей КСУ и ряда других высокопоставленных лиц; открытого и публичного доступа общественности в реестр деклараций; установления требований представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

При этом, в ЦПК заявили, что невозможно быстро обеспечить и исполнение решения о субъектах контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями КСУ.

"Возможным вариантом является превращение НАПК из органа исполнительной власти в независимый орган. Однако это реально только в случае преобразования НАПК в конституционный орган и требует внесения изменений в Конституцию Украины. Изменение статуса органа только в профильном законе, с учетом предыдущих решений КСУ, может быть недостаточной и привести к признанию неконституционности новой нормы. Другой вариант — передача соответствующих полномочий органам судейского управления (как это уже предложили сделать в одном из законопроектов). Однако, они не имеют достаточной способности для проведения такого контроля, а предоставления им таких полномочий лишь усилит закрытость, непрозрачность и "круговую поруку" среди судей", — подчеркнули в Центре противодействия коррупции.

В ЦПК добавили, что это также не решает вопрос с тем, как осуществлять контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями КСУ, так как согласно Конституции КСУ не является частью системы правосудия, а потому и органы судейского управления не могут контролировать судей КСУ.

Как сообщалось ранее, упомянутое решение КСУ принял 27 октября. На следующий день судьи выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

НАПК же во исполнение решения КС закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников. При этом в агентстве заявили, что у судей КС имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.

В свою очередь, на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций чиновников продолжит работу, несмотря ни на что.

Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос председателя КС Александра Тупицкого, а Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС.

ГБР также заявило, что исследует влияние преступной организации, в которой мог состоять Тупицкий, на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов; а также принятие мер к сокрытию этой ОПГ своих преступлений.