"Сговор олигархов против Украины": Зеленский объяснил скандальное решение КСУ

Президент Владимир Зеленский назвал свое видение ситуации вокруг скандального решения Конституционного Суда Украины по антикоррупционному законодательству.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"Давайте, скажу несколько слов о нашем Конституционном Суде, который на этой неделе решил противопоставить себя государству и обществу. Откровенно. Лицом к лицу. Как между своими. Потому что это уже вовсе не о честной политической конкуренции. И вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности. И точно не о справедливом будущем. Скорее, это о традиционной нашей грязной политике, когда своим все, а обществу — бедность. Это о сговоре старых элит, которые вообще не хотят нормального государства здесь. Это о том, как нельзя делать в современном мире", — сказал Зеленский.

По его словам, сегодня на одной чаше весов — "уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших майданах".

"Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались наконец проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную оперативно-розыскную работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный суд благодаря смене власти в 2019-м. И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг Суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы. Всю антикоррупцию. НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало тщательно смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди — тот же Высший антикоррупционный, который начал сажать топ-воров за решетку. Ну, не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные годы бесконтрольной жизни", — отметил президент.

Он продолжил, что на другой чаше весов — "полноценная свобода, полноценные права людей и гарантии справедливости".

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"Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы. На другой чаше весов — все мы, граждане свободной страны. Той, которую мы до сих пор пытаемся вырвать у олигархов. Той, где можно наглеть, обворовывать, скупать министров и депутатов", — подчеркнул Зеленский.

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление сговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят — на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете", — резюмировал глава государства.

Напомним, после решения КСУ по электронному декларированию президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий всех конституционных судей.

В то же время в Венецианской комиссии и Группе государств против коррупции (GRECO) выступили против увольнения всех судей Конституционного суда Украины.