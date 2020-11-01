У Зеленского и НАПК отреагировали на заявление Венецианской комиссии по КСУ

Прекращение полномочий судей Конституционного суда является единственным возможным выходом из сложившейся ситуации, а инициативу президента Владимира Зеленского нужно поддержать, несмотря на заявление Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO).

Такое заявление сделал представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".

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"Я считаю, что КСУ своим решением фактически перечеркнул свою легитимность. Вряд ли этот состав КСУ может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы. Поэтому я считаю, что законопроект абсолютно адекватен", — подчеркнул он.

По мнению Вениславского, сейчас искать исключительно легитимное и конституционное решение, которое позволит выйти из конституционного кризиса, вряд ли получится.

"Надо понимать, что в данной ситуации чисто правовой выход сложно найти. Должно быть политико-правовое решение. Именно такое решение на заседании СНБО предложил президент, то есть законопроект, который внесен в ВР. А Рада должна принять соответствующее решение", — добавил представитель Зеленского.

В свою очередь в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) отметили, что восстановление антикоррупционной системы невозможно при условии неизменности решения Конституционного суда Украины.

В этой ситуации агентство считает, что надо учесть три обстоятельства:

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Первое — в своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды.

В частности, суд вмешался в полномочия парламента, отметив, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений, а также умышленное непредставление декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти.

"Это означает, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно. Любой закон, который будет возвращать уголовную ответственность, чуть ли не автоматически будет считаться неконституционным в связи с этим решение КСУ", — считают в НАПК.

Там добавили, что вместе с тем, своим решением КСУ остановил их работу, отменив полномочия агентства, и позволил избежать ответственности сотням чиновников.

Конституция устанавливает общее для всех ветвей власти правило — действовать исключительно в пределах полномочий, способом и на основаниях, предусмотренных ею и законами Украины.

"Согласно Конституции и законов Украины, КСУ мог принимать решения только относительно положений законодательства о предотвращении коррупции, которые обжаловались в конституционном представлении", — говорится в сообщении.

"Однако судьи нарушили требования Конституции и отменили положения Закона Украины "О предотвращении коррупции", которые не обжаловались в конституционном представлении 47 народных депутатов", — подчеркнули в Нацагентстве.

Второе обстоятельство. Быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права.

"Принимая решение, судьи действовали в собственных интересах. По отмененным положениям антикоррупционного законодательства длится процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ — Мойсыка, Слиденко и Завгородней. Об этом факте они были осведомлены, однако, не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы", — написали в пресс-центре НАПК.

Также там отметили, что в день вынесения решения был установлен факт не декларирования 3,6 млн грн судьей Головатым, который был знаком с этим фактом на время участия в заседании.

"Приняв это решение, КСУ остановил работу НАПК, отменив его полномочия, и позволил избежать ответственности тысячам других публичных служащих", — констатировали в НАПК.

Третье обстоятельство. КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликта интересов во всех судей наравне с другими публичными служащим. Это противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу.

В НАПК отметили, что Венецианская комиссия в деле об изменениях в Судебный кодекс в Армении отмечает, что проверка деклараций органом, который не относится к судебной власти, является лучшим решением, чем создание отдельной институты для судей.

В то же время в Нацагентстве добавили, что в своих отчетах GRECO положительно оценивает созданную в Украине систему декларирования.

Ранее Венецианская комиссия и Группа государств против коррупции высказались против увольнения судей КСУ, ведь это будет нарушением Конституции Украины.

Напомним, прекратить полномочия судей КСУ для восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства предложил парламенту президент Владимир Зеленский.

Кроме того, инициативу главы государства об увольнении судей КСУ поддержали в Европейском парламенте.