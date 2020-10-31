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1 час назад

В НАПК объяснили, почему КСУ так быстро принял решение по "делу о незаконном обогащении"

Судьи якобы пытались таким образом защитить собственные интересы

Александр Новиков. Фото: facebook.com/alexander.f.novikov Александр Новиков. Фото: facebook.com/alexander.f.novikov
Александр Новиков. Фото: facebook.com/alexander.f.novikov

Конституционный Суд Украины (КСУ) в рекордные сроки рассмотрел представление 47 народных депутатов по "делу о незаконном обогащении" с целью защиты собственных интересов.

Об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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"1 октября 2020 года, 30 дней, председатель КСУ Александр Тупицкий получил запрос от НАПК: дайте объяснение, поскольку у вас есть доверенность в реестре Украины на операции с земельными участками в Крыму", — рассказал глава НАПК.

"7 октября председатель Конституционного Суда уходит в отпуск. 8 октября его заместитель Сергей Головатый проводит заседания и затем закрывает заседания от представителя президента, представителя парламента. И через 19 дней освобождает от ответственности судью-докладчика и председателя КСУ", — добавил Новиков.

Напомним, 27 октября 2020 года КСУ на закрытом заседании принял решение, которым признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

Также решение КСУ поставило под вопрос дальнейшую работу НАПК не только по направлению декларирования, но и конфликта интересов, координации уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции, государственного контроля за финансированием политических партий и тому подобное.

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Напомним, на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций чиновников продолжит работу, несмотря ни на что. 

Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос председателя КС Александра Тупицкого, а Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС.

ГБР также заявило, что исследует влияние преступной организации, в которой мог состоять Тупицкий, на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов; а также принятие мер к сокрытию этой ОПГ своих преступлений.

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