МИД: Украина задействует международных партнеров для преодоления последствий решения КСУ

Власти Украины инициируют взаимодействие с международными партнерами для преодоления конституционного кризиса, вызванного недавним скандальным решением Конституционного суда по антикоррупционному законодательству.

Такое решение приняли по поручению президента Владимира Зеленского, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного суда и возобновления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", — заявил он.

В то же время, о каком именно взаимодействии с международными партнерами идет речь, глава внешнеполитического ведомства не пояснил.

Ранее Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу Национального агентства по предотвращению коррупции и системы электронных деклараций.

Позже работа системы е-деклараций была возобновлена по распоряжению Кабинета министров.

После этого президент Зеленский внес в парламент предложение прекратить полномочия всех судей КСУ для восстановления добропорядочности украинского судопроизводства.

Известно, что это предложение Зеленского было поддержано в Европейском парламенте. В ЕП также надеются, что украинские нардепы поддержат эту инициативу.