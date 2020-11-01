В Венецианской комиссии и GRECO выступили против увольнения судей Конституционного суда

В Венецианской комиссии и Группе государств против коррупции (GRECO) выступили против увольнения всех судей Конституционного суда Украины.

Об этом говорится в совместном письме "Венецианки" и GRECO к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

В организациях заявили, что прекращение полномочий судей Конституционного суда, даже по уважительной причине, является вопиющим нарушением Основного закона и принципа разделения властей. При этом нарушение Конституции не может привести к уважению верховенства закона.

В то же время организации полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к Конституционному суду, ведь он играет важную роль хранителя Основного закона и арбитра разделения властей.

"Доверие не означает отсутствие независимости. Напротив, Конституционный суд может пользоваться доверием других государственных институтов и общественности только в том случае, если он действительно независимый", — говорится в письме.

В связи с этим организации призывают украинскую власть рассмотреть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для Украины от поспешного решения об увольнении судей Конституционного суда.

"Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны", — отмечается в письме.

Напомним, после решения КСУ по электронному декларированию президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий всех конституционных судей.

Позже представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал предложение Зеленского соответствующим ценностям Конституции Украины.